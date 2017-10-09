На ночь глядя: какие шесть знаков Зодиака окажутся самыми худшими в постели?

1. Близнецы (21 мая — 20 июня)

Все будет отлично поначалу. У вас даже сложится впечатление, что им нравится все, что вы делаете. Вы даже можете заручиться некоторой уверенностью в себе … пока не поймете, что Близнецы увлечены другими, более важными вещами, чем sекsом с вами, пишет Soulpost.ru.

2. Рак (21 июня — 22 июля)

Ожидайте много болтовни перед главным событием. Затем, как только начнется действие, Рак не только продолжит говорить, но и, вероятно, захочет признаться вам в чувствах в письменной форме. Забудьте о sекsе — этот знак Зодиака хочет контакта, который выходит за пределы спальни. Рак будет утомлять вас своей эмоциональной зависимостью, и даже в момент страсти вы не сможете избавиться от ощущения, что, если вы не умрете от переполняющих вас чувств к Раку, он обидится на вас на всю жизнь.

3. Дева (23 августа — 22 сентября)

Дева стремиться к идеалу, и несоответствие sекsа ее представлениям и разочарование от этого заставят вас как можно скорее покинуть поле боя (спальню). После sекsа с ней вам продолжительное время не захочется повторить сие действие.

4. Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрелец – лучший специалист по соблазну. Он хорошо разбирается в том, чтобы склонить вас к sекsу, но, когда пришло время этого, Стрелец уже покинул аудиторию. Стрелец больше любит состояние души во время влюбленности, чем сам акт любви. Как только его джинсы спадают, можете с ним прощаться.

5. Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы любите, чтобы вам уделяли внимание, то связь с Козерогом не принесет вам удовольствия. Он настолько скучен, что вы будет подвергать сомнению даже тот факт, что вы находитесь с ним в постели. Он любит sекs, но не с вами. Он любит кого-то другого, а вы – лишь удовлетворяете его потребности.

6. Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете, скорее, напуганы Рыбами, чем воодушевлены. Первые несколько sекs-сеансов могут быть забавными, пока они не расплачутся во время оргаzма, или истошно заорут во время прелюдии. Эта наигранная роль быстро наскучит вам.