Каких чудес ожидать в октябре месяце всем знакам Зодиака? Раскрывает тайны Павел Глоба

Осень 2017 действительно особенное время для всех нас. Звезды расположились так удачно, что каждый из нас приобретет что-то действительно важное…

Кому-то это приобретение придется получать, как говорится «потом и кровью», а кому- то оно просто свалится, как снег на голову, пишут Cluber.com.ua.

Известный астролог Павел Глоба поделился с нами своими прогнозами на октябрь и рассказал, каких чудес ждать каждому знаку зодиака.

Итак, ищем скорее свой знак и ждем своих чудес. Они обязательно будут.

Готовьтесь к чудесам!

Овен

Дорогие Овны, вас ждет чудо завершения. Дела, которые мучали вас на протяжении нескольких месяцев а то и лет наконец завершатся, чтобы дать место чему-то более новому и лучшему…Не сопротивляйтесь переменам.

Телец

Тельцов ждет чудо ясновидения и ясности. Вы ощутите это словно кто-то снял с вас розовые очки. Да, увиденное может не понравиться вам-но если вы начнете что-то менять, ваши действия увенчаются грандиозным успехом.

Близнецы

Для Близнецов чудеса октября будут проявляться в мелочах. Будьте внимательны к знакам, которые вам посылают свыше, не игнорируйте казалось бы незначительные мелочи.

Рак

Для вас октябрь готовит чудеса побед. Месяц не будет легким, но вы справитесь и победы вас просто окрылят. Уже в конце месяца вы сможете ощутить как все стало налаживаться.

Лев

Вы готовы сражаться за важные для вас вещи? Не сдавайтесь, пожалуйста. Для вас октябрь приготовил чудо удачи-в самой тяжелой ситуации вам неожиданно повезет.

Дева

Для вас октябрь приготовил чудеса встреч. Вы убедитесь, что окружены самыми лучшими людьми, которые всегда готовы прийти вам на помощь. Если вы нуждаетесь в помощи, пусть даже самой незначительной-не отвергайте ее.

Весы

Весы, у вас весь октябрь -сплошное чудо. Не пропускайте свои возможности мимо, настал период действий. Действуйте-и все у вас будет получаться хорошо.

Скорпион

Для вас чудо октября-это чудо момента. Наслаждайтесь каждой секундой и вы увидите как удача буквально преследует вас…

Стрелец

Стрельцы получат особенное чудо октября-чудо равновесия. Пришла пора разобраться, что же действительно для вас важно и чего вы хотите больше всего.

Козерог

Козероги, ждите нового. Для вас октябрь несет чудо изменения Судьбы. Сейчас вы можете многое…

Водолей

Водолейчики, вы же сами знаете, что чудеса подстерегают вас каждый день. Для вас октябрь не станет исключением…Важно позволить добрым чудесам случаться с вами…

Рыбы

Все чудеса октября падут словно осенние листья к вашим ногам. Сгребайте в охапку!