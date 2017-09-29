Вот почему в самолетах выключают свет при взлете и посадке

Конечно же, это не имеет ничего общего с усилением драматичности таких важных моментов, как взлет или посадка. Крис Кук, пилот с многолетним стажем, объясняет, что это делается в целях безопасности. Временное отключение света позволяет глазам пассажиров приспособиться к темноте на случай аварийной ситуации, пишет Маркетиум.

Известно, что периоды посадки и взлета – самые опасные, и именно в эти моменты чаще всего случаются авиакатастрофы. В случае, если пассажирам потребуется аварийная эвакуация, предварительно привыкшие к темноте пассажиры смогут быстрей сориентироваться.

В среднем человеку нужно около 10 минут времени, чтобы его глаза привыкли к темноте. Поэтому такая мера безопасности экономит драгоценное время. Кроме того, темнота на борту не кромешная. Когда выключается свет, аварийные входы и выходы, а также пути эвакуации продолжают подсвечиваться. Это дает время пассажирам оглядеться по сторонам и в случае чрезвычайной ситуации быстрее сориентироваться.

Кстати, по этой же причине во время посадки открывают шторки иллюминаторов, чтобы в случае чрезвычайной ситуации дневной свет мог осветить салон.