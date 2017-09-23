А вы тоже оставляете на ночь стакан воды у кровати? Никогда не пейте эту воду с утра!
23 сентября 2017 г., 09:43
Нет ничего лучше, чем выпить с утра стаканчик чистой, прохладной воды. Он почистит организм, освежит и запустит все обменные процессы.
Некоторые даже стараются поставить этот стакан с вечера, чтобы незамедлительно опустошить его после пробуждения. И совершают тем самым большую ошибку.
Мы больше чем уверены, что такая вода даже на вкус покажется вам не вполне обычной. Дело в том, что во время сна мы выдыхаем больше углекислого газа. Конечно, ведь сон - это время для восстановления и естественного очищения организма. Вместе с воздухом мы выдыхаем и токсичные вещества. А теперь представьте, что всё это время рядом стоит стакан воды.
Поэтому не ленитесь и наливайте себе свежую воду на кухне. Не такой это большой труд, зато разница огромна!