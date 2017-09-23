А вы тоже оставляете на ночь стакан воды у кровати? Никогда не пейте эту воду с утра!

Некоторые даже стараются поставить этот стакан с вечера, чтобы незамедлительно опустошить его после пробуждения. И совершают тем самым большую ошибку.

Мы больше чем уверены, что такая вода даже на вкус покажется вам не вполне обычной. Дело в том, что во время сна мы выдыхаем больше углекислого газа. Конечно, ведь сон - это время для восстановления и естественного очищения организма. Вместе с воздухом мы выдыхаем и токсичные вещества. А теперь представьте, что всё это время рядом стоит стакан воды.

Поэтому не ленитесь и наливайте себе свежую воду на кухне. Не такой это большой труд, зато разница огромна!