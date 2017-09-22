Ученые: от чего зависит длина пениса

Казалось бы, чего еще, вопрос закрыт! И тут вбегают американские ученые и машут руками: они, мол, выяснили, от чего зависит длина нашего главного органа, пишет журнал MAXIM.

Животрепещущая проблема не давала покоя биологам из колледжа Маунт-Холиок.

Годы кропотливого труда не прошли даром. Пытливые исследователи установили: у животных длина члена определяется внутривидовой конкуренцией.

И — та-дам! — многообещающая деталь: у отдельных особей его размер вполне может меняться в течение жизни!

Доказали все это изыскатели на утках двух видов — малой морской чернети (Aythya affinis) и американской савки (Oxyura jamaicensis). Странные объекты для исследования, согласны, но давай верить в науку: сегодня утки, завтра — мы!

Подопытных птиц поделили на две группы: в первой самцы и самки были парами, во второй на внимание одной утки претендовало несколько селезней.

Два года вивисекторы измывались над бедными водоплавающими, день за днем измеряя их половые органы, чтобы понять, как размер таковых зависит от условий бытия.

Так вот, у представителей Aythya affinis из группы номер один все осталось без изменений, а у самцов из второй группы, которым приходилось жестко конкурировать за самку, пенисы стали длиннее!

Ясное дело, важно покивали ученые: чем больше член, тем выше шансы оплодотворить самку!

С утками вида Oxyura jamaicensis все оказалось несколько сложнее.

В первый год эксперимента длинные пенисы (сантиметров по восемнадцать, завистливо уточним в скобках) были только у самых крупных селезней. Собратьям помельче похвастать было особенно нечем. Но 12 месяцев спустя и на их улице наступил праздник: члены подросли!

Ну, не так чтобы очень, но до нормальных величин. И ненадолго, месяцев на пять.

Все это, растолковали биологи, объясняется спецификой данного вида: у его самцов соотношение длины члена и размеров тела — одно из самых больших в животном мире, и пенисам мелкокалиберных селезней расти, так сказать, попросту некуда, природой не предусмотрено.

Кроме того, самцы Oxyura jamaicensis отличаются боевитостью, и в условиях стресса, вызванного битвами за самку, замедляется выделение гормона, который отвечает за размер половых органов и яркую окраску.

Вообще-то, поморщились ученые, исследований того, как экологические и социальные факторы влияют на размер пениса, не так уж и много.

Жаль. Очень может быть, что тенденции, подмеченные у уток, присущи и другим животным вроде нас с тобой.

Резюмируем: удлиняет член конкуренция, укорачивает — стресс. Так что хватит нервничать и переживать о длине.