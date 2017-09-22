New York Times представил Эстонию с помощью голых задов

Эстонию представила фотография обнаженной женщины с детьми на берегу пруда. Судя по снимку, семья идет купаться после посещения бани.

Журналист New York Times объяснил, что речь идет о бане по-черному, посещение которой в Эстонии - хорошая традиция. Этот ритуал омовения и очищения тела и духа уже столетиями существует в эстонских семьях.

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