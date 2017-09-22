Узнай, что тебя ждет в эту пятницу: гороскоп на 22 сентября!

Овен

Овнов ожидает удачный и интересный день, который даст представителям данного знака возможность блеснуть своими талантами, показать себя с лучшей стороны. Не стоит бояться экспериментов и рискованных затей: звезды обещают вам поддержку. Отношения с давними деловыми партнерами переходят в новое русло, возможно обсуждение новых, более выгодных для вас, условий сотрудничества.

В любви вам тоже везет – сбываются желания, на осуществление которых вы раньше и рассчитывать не могли. Тем, кто чувствует усталость, звезды советуют держаться ближе к дому: в привычной обстановке вам будет легче найти источник жизненной энергии.

Телец

День вполне удачный, плодотворный и довольно предсказуемый. Тельцам удастся осуществить многие планы, оправдаются ожидания представителей этого знака, касающиеся сотрудничества и совместной деятельности. Хорошо пройдут запланированные встречи, в дискуссиях на профессиональные темы вам будет несложно отстоять свою точку зрения.

В семье атмосфера благоприятная, вам не придется прикладывать усилий, чтобы найти общий язык с родителями и детьми. Влюбленные могут строить долгосрочные планы – все, что задумано в этот день, наверняка удастся осуществить. Хороший день для дружеских встреч, вечеринок и праздников.

Близнецы

С профессиональной точки зрения день удачный, многообещающий и плодотворный. Близнецы легко справляются с решением задач любой сложности, а в трудных ситуациях могут обратиться за помощью к руководству и влиятельным особам – отказа не будет. Финансовая ситуация благоприятна, расходы будут умеренными и оправданными.

Несколько хуже дела обстоят в личной жизни: любимый человек видит ваши поступки в ложном свете, что становится причиной недоразумений. В качестве средства для улучшения настроения звезды рекомендуют Близнецам путешествия и светские развлечения, а также занятия командными видами спорта.

Рак

Удача сегодня будет на стороне Раков, готовых к самостоятельным действиям и смелым решениям. Выступайте с инициативой, не боясь неодобрения коллег и руководства, защищайте свои идеи, но будьте готовы к тому, что воплощать их в жизнь придется в одиночку. Подходящий день для долгосрочных инвестиций, крупных покупок.

Гармоничны и спокойны отношения с близкими, можно просто радоваться возможности приятно провести время вместе. Влюбленные могут не опасаться, что разногласия перерастут в ссору: шансы прийти к единому мнению по важным вопросам очень высоки, нужно лишь проявить немного терпения.

Лев

Сильны позитивные тенденции, день будет удачным. У Львов есть шанс быстро решить профессиональные и личные проблемы, навести порядок в делах, правильно расставить приоритеты и решить, какие именно действия нужно предпринять для скорейшего достижения поставленных целей. Единственное, чего вам не простят сегодня звезды – это лень; старайтесь каждую минуту использовать с толком, и у вас не будет поводов для самокритики.

Очень ценна и практически безгранична поддержка членов семьи. У вас будет возможность пообщаться с дальними родственниками, многие их идеи окажутся чрезвычайно удачными. Подходящий день для начала самостоятельной коммерческой деятельности.