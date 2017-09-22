Узнай, что тебя ждет в эту пятницу: гороскоп на 22 сентября!

День спокойной и плодотворной работы, медленного, но верного движения вперед, передает Dvorec.
Овен
Овнов ожидает удачный и интересный день, который даст представителям данного знака возможность блеснуть своими талантами, показать себя с лучшей стороны. Не стоит бояться экспериментов и рискованных затей: звезды обещают вам поддержку. Отношения с давними деловыми партнерами переходят в новое русло, возможно обсуждение новых, более выгодных для вас, условий сотрудничества.
В любви вам тоже везет – сбываются желания, на осуществление которых вы раньше и рассчитывать не могли. Тем, кто чувствует усталость, звезды советуют держаться ближе к дому: в привычной обстановке вам будет легче найти источник жизненной энергии.
Телец
День вполне удачный, плодотворный и довольно предсказуемый. Тельцам удастся осуществить многие планы, оправдаются ожидания представителей этого знака, касающиеся сотрудничества и совместной деятельности. Хорошо пройдут запланированные встречи, в дискуссиях на профессиональные темы вам будет несложно отстоять свою точку зрения.
В семье атмосфера благоприятная, вам не придется прикладывать усилий, чтобы найти общий язык с родителями и детьми. Влюбленные могут строить долгосрочные планы – все, что задумано в этот день, наверняка удастся осуществить. Хороший день для дружеских встреч, вечеринок и праздников.
Близнецы
С профессиональной точки зрения день удачный, многообещающий и плодотворный. Близнецы легко справляются с решением задач любой сложности, а в трудных ситуациях могут обратиться за помощью к руководству и влиятельным особам – отказа не будет. Финансовая ситуация благоприятна, расходы будут умеренными и оправданными.
Несколько хуже дела обстоят в личной жизни: любимый человек видит ваши поступки в ложном свете, что становится причиной недоразумений. В качестве средства для улучшения настроения звезды рекомендуют Близнецам путешествия и светские развлечения, а также занятия командными видами спорта.
Рак
Удача сегодня будет на стороне Раков, готовых к самостоятельным действиям и смелым решениям. Выступайте с инициативой, не боясь неодобрения коллег и руководства, защищайте свои идеи, но будьте готовы к тому, что воплощать их в жизнь придется в одиночку. Подходящий день для долгосрочных инвестиций, крупных покупок.
Гармоничны и спокойны отношения с близкими, можно просто радоваться возможности приятно провести время вместе. Влюбленные могут не опасаться, что разногласия перерастут в ссору: шансы прийти к единому мнению по важным вопросам очень высоки, нужно лишь проявить немного терпения.
Лев
Сильны позитивные тенденции, день будет удачным. У Львов есть шанс быстро решить профессиональные и личные проблемы, навести порядок в делах, правильно расставить приоритеты и решить, какие именно действия нужно предпринять для скорейшего достижения поставленных целей. Единственное, чего вам не простят сегодня звезды – это лень; старайтесь каждую минуту использовать с толком, и у вас не будет поводов для самокритики.
Очень ценна и практически безгранична поддержка членов семьи. У вас будет возможность пообщаться с дальними родственниками, многие их идеи окажутся чрезвычайно удачными. Подходящий день для начала самостоятельной коммерческой деятельности.
Дева
День связан со значительным прогрессом в ходе профессиональных дел, серьезной победой над конкурентами. Девы сегодня могут справиться с решением задач, которые оказались не по зубам более опытным коллегам, а также довести до победного конца проекты, от которых некогда отказались признанные мастера. Однако, почивая на лаврах, не забывайте наблюдать за происходящим вокруг: совершенно неожиданно могут открыться возможности, сулящие золотые горы!
Есть шанс навести порядок в семейных делах, примирить поссорившихся родственников, наладить отношения с детьми. Сегодня вы занимаете по отношению к окружающим несколько «родительскую» позицию, но опека не выглядит навязчивой и чрезмерной, так что поводов для ссор не будет.
Весы
Весы могут столкнуться с серьезными семейными проблемами: разногласия с родственниками значительны, найти общий язык очень непросто. Отчасти такая ситуация возникает потому, что вы всерьез увлечены профессиональными делами и уделяете близким довольно мало внимания. Однако, если вы вовремя объясните причину своих поступков, то наверняка сможете достичь компромисса.
Успех в работе ожидает всех, кто готов принимать смелые решения, брать на себя ответственность за реализацию необычных идей. День подходит для проведения деловых переговоров, однако торопиться с подписанием документов, особенно долгосрочных контрактов, не стоит.
Скорпион
Неплохой день для работы, отличный – для деловых встреч, но совершенно не подходящий для романтического свидания. Проблемы в личной жизни связанны с вашей склонностью к опрометчивым решениям, использованию непроверенной информации, чрезмерной доверчивости. Можно прислушиваться к советам старших родственников и надежных друзей, но никак не новых знакомых, которые могут преследовать собственные интересы.
В ведении профессиональных переговоров вы преуспеете: сегодня можно не только заключить выгодные сделки и заручиться поддержкой влиятельных людей, но и сделать своими союзниками недавних конкурентов. Очень удачным будет день для Скорпионов, занятых научной деятельностью.
Стрелец
Стрельцам стоит подготовиться к профессиональным трудностям: добиться успехов на деловом поприще будет нелегко. Серьезный конфликт с недоброжелателями, разногласия с коллегами, претензии руководства – это следствия влияния негативных тенденций, которым не так-то просто противостоять. Однако упорство и целеустремленность не будут напрасными: своего вы все-таки добьетесь.
Куда более однозначна и приятна ситуация в личной жизни: тут звезды на вашей стороне, можно рассчитывать на удачное стечение обстоятельств, успех в решении самых разных вопросов. Отдыхать желательно вблизи от дома – резкая смена обстановки нежелательна.
Козерог
Козероги сегодня не только усердны и упорны, но и на удивление изобретательны, а это значит, что удача им обязательно улыбнется. Не бойтесь изменить своим привычкам, отказаться от обычной тактики – чем большую гибкость вы проявите, тем лучше будет результат. Возможны крупные денежные поступления, возвращение старого долга, выигрыш в лотерею.
Отношения с близкими стабильны, можно не опасаться разочарований, обид и ссор. Очень удачный день для дружеских встреч, вечеринок, участия в общественных и светских мероприятиях. Не исключены резкие перемены настроения, но в основном вы будете настроены вполне оптимистично.
Водолей
День связан с проблемами в романтических отношениях, ссорами между юными влюбленными, разочарованиями. Постарайтесь вовремя избавиться от иллюзий, не давайте воли напрасным подозрениям – вы склонны усложнять ситуацию, которая и без того весьма непроста. Совет старших родственников будет очень кстати.
С профессиональными проблемами легко справятся те, кто успел завоевать расположение руководства и уважение коллег, остальным придется туго. Чрезвычайно важны аккуратность и предусмотрительность, не стоит полагаться на удачу и ждать, что проблемы решаться сами собой – ситуация требует от вас действий, причем не только решительных, но и обдуманных.
Рыбы
День благоприятный, но омраченный снижением жизненного тонуса. Рыбы уязвимы, ранимы, впечатлительны – любая мелочь может огорчить их не на шутку. Стоит отказаться от занятий, требующих серьезных физических и интеллектуальных усилий, лучше отдать предпочтение простым необременительным делам.
Состояние финансовых дел огорчит: придется отказаться от каких-то желанных покупок и развлечений. Будьте готовы к критике руководства, разногласиям с коллегами. Поддержка старших родственников и любимого человека будет очень кстати.