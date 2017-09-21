Скажи ей всего одну фразу, чтобы стать лучшим любовником в ее жизни

Мужчины смотрят на смонтированные ненатуральные сюжеты, с потоками клеестера и какой-то овсяной жижи, принимаемой ими за натуральный физиологический субстрат.

Мужчины внимают женским стонам, наложенным отдельной звуковой дорожкой, и с жадностью вгрызаются глазами в гипертрофированные прелести дам. Мужчины верят.

Если бы они просто мастурбировали, глядя на всю эту вакханалию, то и ничего. А они верят. Они начинают сомневаться в себе. Или, что еще хуже, как лицо активное, начинают применять полученные знания на практике.

В течение 15 минут – получаса они с жадностью пытаются воспроизвести то, что снимали две недели, и монтировали еще одну. То, что делали под обезболивающими препаратами йогини-шпагоглотательницы и прочие работники порно-цирка.

Женщины скрипят, охают, но молчат. В некоторых случаях даже ненатурально кричат, опасаясь как-нибудь дать петуха. Но – не радуются.

Однако и не ругают. С детства они видели множество передач, в которых сказано, что оскорбленный в лучших чувствах любовник будет мстить, возможно, даже ногами. Из него потом непременно вырастит Тед Банди, Чикатило, или еще кто похуже. И в появлении этого монстра будет виновата она.

Кроме того, умные книжки по сексологии сообщают, что если сказать мужчине в постели то, что ты о нем думаешь, то с ним может случится некий физиологический казус, который способен уменьшить количество эрегированных членов в целом в популяции. А этого никто не хочет, как ни странно. Ни мужчины, ни мы.

Обычно мы все молчим, как партизанки, но сегодня пятница, и я слегка пьяна. И я настроена говорить правду и только правду. Я готова даже выболтать главный женский секрет, который, вероятно, может с легкостью изменить статус какого-нибудь мужчины с «просто какой-то любовник» до «лучший в мире любовник».

Короче, слушайте сюда, мужики.

Если она еще достаточно трезва для того, чтобы слышать вас (а если нет, то срочно положите ее обратно), если она еще достаточно раздета, чтобы не выпорхнуть из постели в тот же миг, если она еще достаточно молода, чтобы воспринимать устную речь без слухового аппарата, просто скажите ей вот это: Я запомню тебя навсегда.

Хотя нет… Вот так, капслоком:

Я ЗАПОМНЮ ТЕБЯ НАВСЕГДА

Проведите рукой по ее груди, какой бы она ни была. По изгибам ее талии. Подуйте ей в пупок и повторите:

СПАСИБО ТЕБЕ. Я ЗАПОМНЮ ТЕБЯ НАВСЕГДА

Все, вы лучший любовник всех времен и народов. Вы вне конкуренции. Все ее бывшие, настоящие и будущие нервно курят по туалетным углам памяти.

P.S... Пока я спала в посте уже высказали мне, все, что думают об этом. Сделаю важное замечание. Это не надо говорить партнерше, с которой вы 15 лет женаты или собираетесь. Вы же не идиот!

Это формат, когда в интерьерах красивой гостиницы прекрасная дама из озорства дарит мальчику его первую ночь любви например. И убегает в туман, а он с грустью говорит эту фразу.

Или когда двое встретились где-то в Анапе, а дома у обоих семьи...И вот они лежат в номере под кондиционером, после горячего секса, и тогда.