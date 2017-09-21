Ученые: марихуана вызывает спонтанный оргазм

Спонтанный и весьма болезненный оргазм может наблюдаться у женщин после употребления марихуаны. Этот побочный эффект каннабиса выявили ученые из США и Нидерландов, пишет Ridus.ru.

Группа врачей исследовала историю болезни 40-летней женщины, которая страдала от нежелательных оргазмов.

Приступы вызывали не приятные, а болезненные ощущения, и появлялись непроизвольно, без всякой стимуляции половых органов. Неуправляемые ощущения возникали обычно по ночам и длились несколько часов. Женщина испытывала легкую амнезию, у нее наступало помрачение сознания, а тело сковывала судорога.

Узнав все симптомы недомогания, медики сначала подумали, что у пациентки синдром беспокойных гениталий. Он проявляется, когда возникает болезненное возбуждение половых органов. Однако при этой болезни спонтанный оргазм сосредоточен лишь в области гениталий, а не охватывает все тело.

Позже ученые выяснили, что у женщины возникал непроизвольный оргазм после того, как она курила травку и имела сексуальный контакт.

Неуправляемые болезненные ощущения наступали также после употребления марихуаны, смешанной с табаком.

Как говорится в статье Journal of Sex & Marital Therapy, состояние пациентки вызвано совокупностью различных факторов, в числе которых были сексуальные контакты под влиянием каннабиса.

Чтобы удостовериться в своих выводах, специалисты провели женщине МРТ головного мозга. Медицинское исследование показало, что курение марихуаны влияет на зону головного мозга, которая активирует эротические стимулы.