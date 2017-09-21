Фото: попа Ким Кардашян еще никогда не была такой большой...
21 сентября 2017 г., 09:44
В конце апреля на кумира миллионов Ким Кардашян обрушилась волна критики из-за ее фигуры. Все дело в том, что в Сеть попали снимки с ее отдыха в в Мексике, на которых звезда предстала не в лучшем виде.
С тех пор Ким упорно работала над собой – и вот результат!
The Sun опубликовал эксклюзивные снимки самой известной из сестер звездного семейства в откровенном бикини.
Восторг фанатов звезды вызвали ее формы, которые, кажется, стали еще внушительнее.
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