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Фото: попа Ким Кардашян еще никогда не была такой большой...

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Попа Ким Кардашян. | ФОТО: NJ/Scanpix

В конце апреля на кумира миллионов Ким Кардашян обрушилась волна критики из-за ее фигуры. Все дело в том, что в Сеть попали снимки с ее отдыха в в Мексике, на которых звезда предстала не в лучшем виде.

С тех пор Ким упорно работала над собой – и вот результат!

The Sun опубликовал эксклюзивные снимки самой известной из сестер звездного семейства в откровенном бикини.

Восторг фанатов звезды вызвали ее формы, которые, кажется, стали еще внушительнее.

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