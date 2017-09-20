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Этот красавчик из Эстонии покорил талантом всю страну: мама, я в аду! «СМС-раха» я беру (ВИДЕО)

МЕГАХИТ!

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Эмиль Гусейнов | ФОТО: Instagram ememendems

Невероятно талантливый русский певец из Эстонии Эмиль Гусейнов порадовал своих поклонников в соцсети Instagram новым импровизационным творением под гитару про различные смс-кредиты в Эстонии.

«Liisi с закрытыми глазами дает лизинг, если что надо - выручает Laen.ee. Но мама я в аду, за 50 процентов в год "смс-раха" беру», - поет артист.

Смотрите видео и пишите комментарии прямо на Limon.ee! И обязательно покажите этот ролик своим друзьям.

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