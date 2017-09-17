Дочь Дмитрия Пескова оказалась в центре скандала

В данном материале наследница пресс-секретаря президента России рассуждает на тему сложностей современного обучения, пишет СтарХит.

Поклонники похвалили дочь политика за смелость и осмысленность высказываний, но нашлись и те, кто раскритиковал автора.

Чуть позже выяснилось, что статья не была полностью уникальной. Пользователи в Сети узнали, что девушка использовала цитаты из нескольких источников, выдав их за собственные суждения. В связи с этим на Лизу обрушилась волна критики, на которую она сама пока никак не отреагировала.

После того, как заимствования из других статей были обнаружены, представители издания поспешили проставить ссылки на источники. Ситуацию поспешила прояснить Ирина Мокроусова, занимающая пост заместителя главного редактора журнала Forbes. Она сообщила сотрудникам, почему решила привлечь к работе именно Пескову.

«Я попросила Лизу писать для нас колонки, поскольку у нее много подписчиков, и с помощью таких материалов мы хотели привлечь молодую аудиторию к каналу «Карьера и свой бизнес». Редакция была уверена, что Лиза всегда самостоятельно пишет тексты, серьезно подходит к работе. Мы договаривались, что она будет писать колонки об образовании, карьере, молодежи и их попытке создать бизнес. Все-таки у Песковой широкий круг общения», - рассказала Ирина Мокроусова.

Более того, недавно страница Лизы в «Инстаграме» была удалена. Многие пользователи Сети связали это с желанием Песковой спастись от критики. Однако поклонники девушки уверены, что обвинения в ее адрес беспочвенны, а профиль Лизы в социальной сети был взломан и удален без ее ведома. Они не сомневаются, что вскоре наследница политика сумеет решить данную проблему.

На своей страничке в «Инстаграме» Пескова не только делилась фотографиями, но и высказывала мнение по поводу жизни за границей и в России. Фанаты девушки надеются, что вскоре она сделает официальное заявление и прояснит ситуацию.