Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Девушка нанесла на лицо краску, которая должна смываться, но что-то пошло не так...

Смех сквозь слезы!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Скриншот с Twitter

Пользовательница "Твиттера" с ником Лиа решила проверить, насколько правдива информация, указанная на этикетке краски с блестками.

Чтобы узнать, действительно ли краска легко смывается с кожи, Лиа густо нанесла ее на свое лицо, пишет Life.

Кому вообще могло прийти в голову, что что-то пойдет не так? Уж точно не Лие!

Свое разочарование в лакокрасочной продукции девушка выплеснула в "Твиттере", и ее пост стал вирусным, собрав 127 тысяч ретвитов и 376 тысяч лайков.

Впрочем, пользователи справедливо заметили, что производитель краски для рисования не предполагал, что ее станут наносить на кожу толстым слоем. Если же случайно капнуть краситель на руку, он действительно легко смывается.

Наверх