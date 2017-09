Девушка нанесла на лицо краску, которая должна смываться, но что-то пошло не так...

Чтобы узнать, действительно ли краска легко смывается с кожи, Лиа густо нанесла ее на свое лицо, пишет Life.

Кому вообще могло прийти в голову, что что-то пойдет не так? Уж точно не Лие!

Свое разочарование в лакокрасочной продукции девушка выплеснула в "Твиттере", и ее пост стал вирусным, собрав 127 тысяч ретвитов и 376 тысяч лайков.

Впрочем, пользователи справедливо заметили, что производитель краски для рисования не предполагал, что ее станут наносить на кожу толстым слоем. Если же случайно капнуть краситель на руку, он действительно легко смывается.

See you in court Palmer Paint Products pic.twitter.com/0mxXgGCQcn