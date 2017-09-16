Фото: пять российских звезд, которых изуродовали пластические хирурги

Пытаясь как можно дольше сохранить природную красоту, знаменитости довольно часто обращаются к пластическим хирургам, пишет Ридус.
Но порой работа последних бывает чересчур заметна. «Ридус» вспомнил о звездах, которых пластика ничуть не украсила.
Вера Алентова
ITAR-TASS / Scanpix
Звезду фильма «Москва слезам не верит» пластика изменила до неузнаваемости. В 90-х годах хирурги провели неудачную операцию, и впоследствии актриса пыталась исправить сделанное, обращаясь то в одну, то в другую клинику.
Елена Корикова
Скриншот с сайта youtube.com
Актриса бесподобно сыграла 20-летнюю девушку в сериале «Бедная Настя», хотя ей самой было уже за 30. До 40 лет Елена практически не менялась и даже возглавила рейтинг самых ярких блондинок, по данным опроса в одном из СМИ. Тогда ее и заподозрили в пластике. Сейчас последствия операций видны невооруженным глазом, пишет Anews.com.
Маша Малиновская
RIA Novosti / SCANPIX / Скриншот
Ведущая Маша Малиновская в начале нулевых сделала ставку на вызывающую сексуальность, увеличила губы, грудь и стала похожей на куклу. Но через несколько лет все-таки сделала еще несколько операций и уменьшила бюст.
Елена Кондулайнен
RIA Novosti / SCANPIX / Скриншот
В СССР актриса считалась настоящим секс-символом. Но в 2016 году она неприятно удивила поклонников результатами пластики: ее глаза превратились в «азиатские» щелочки.