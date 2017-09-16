Фото: пять российских звезд, которых изуродовали пластические хирурги

Но порой работа последних бывает чересчур заметна. «Ридус» вспомнил о звездах, которых пластика ничуть не украсила.

Вера Алентова

ITAR-TASS / Scanpix

Звезду фильма «Москва слезам не верит» пластика изменила до неузнаваемости. В 90-х годах хирурги провели неудачную операцию, и впоследствии актриса пыталась исправить сделанное, обращаясь то в одну, то в другую клинику.

Елена Корикова

Скриншот с сайта youtube.com

Актриса бесподобно сыграла 20-летнюю девушку в сериале «Бедная Настя», хотя ей самой было уже за 30. До 40 лет Елена практически не менялась и даже возглавила рейтинг самых ярких блондинок, по данным опроса в одном из СМИ. Тогда ее и заподозрили в пластике. Сейчас последствия операций видны невооруженным глазом, пишет Anews.com.

Маша Малиновская

RIA Novosti / SCANPIX / Скриншот

Ведущая Маша Малиновская в начале нулевых сделала ставку на вызывающую сексуальность, увеличила губы, грудь и стала похожей на куклу. Но через несколько лет все-таки сделала еще несколько операций и уменьшила бюст.

Елена Кондулайнен

RIA Novosti / SCANPIX / Скриншот

В СССР актриса считалась настоящим секс-символом. Но в 2016 году она неприятно удивила поклонников результатами пластики: ее глаза превратились в «азиатские» щелочки.