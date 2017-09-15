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Небывалый скандал: возлюбленная самого горячего эстонского певца уже год замужем за другим мужчиной

СМИ выяснили подробности!

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Вчера, 15 сентября, стало известно, что эстонский певец Танель Падар и его теперь уже бывшая спутница жизни Кристель Мардисоо больше не вместе. Более того, уже более года Кристель является законной супругой Андреаса Метсамаа – сына убитого в 1999 году эстонского предпринимателя.

«Да, мы с Танелем сходились-расходились, и да, я замужем за другим мужчиной», – заявила Кристель журналу Kroonika.

Согласно данным Регистра брачных контрактов, Кристель Метсамаа и Андреас Метсамаа подали заявление в регистр в январе 2015 года, а приняли его 27 января 2016 года.

Танель Падар и Кристель Мардисоо были вместе с 2012 года, а в интервью речь нередко заходила о детях и браке. «Так как он (Андреас Метсамаа – прим. ред.) не является публичным человеком, могу сказать лишь то, что нас связывает один круг общения и в тот момент, когда я вышла за него замуж, я была в ссоре с Танелем и думала, что этот разрыв станет для нас окончательным», – призналась Кристель.

Отметим, что менеджер певца на вопросы прессы сообщила, что ни она, ни Танель Падар пока не готовы дать комментарий по поводу этой информации.

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