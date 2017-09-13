Будущий полицейский! Маленький Шэги растопил сердца всей Эстонии (ВИДЕО)

Дело в том, что в полицейском отделении города Пярну подрастает служебный пес, который будет в дальнейшем искать наркотики. Пока Шэги - это очаровательный пятимесячный щенок кокер-спаниэля. Тренировки со своим хозяином Айко Яллайем пес скорее воспринимает как игру!

Смотрите на этого очаровательного сотрудника пярнуской полиции в репортаже ERR. Мы уверенны, что вы тоже будете улыбаться!