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Будущий полицейский! Маленький Шэги растопил сердца всей Эстонии (ВИДЕО)

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ФОТО: Кадр из видео

Вчера этот репортаж показали по государственному телевидению, а сегодня этот щенок просто стал эстонской знаменитостью!

Дело в том, что в полицейском отделении города Пярну подрастает служебный пес, который будет в дальнейшем искать наркотики. Пока Шэги - это очаровательный пятимесячный щенок кокер-спаниэля. Тренировки со своим хозяином Айко Яллайем пес скорее воспринимает как игру!

Смотрите на этого очаровательного сотрудника пярнуской полиции в репортаже ERR. Мы уверенны, что вы тоже будете улыбаться!

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