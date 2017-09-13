Экстрасенс: после вспышек на Солнце начнется самое страшное

Ученые зафиксировали самую сильную за последние 12 лет вспышку на Солнце. Она возникла при слиянии двух групп солнечных пятен и вошла в пятерку наиболее мощных за всю историю наблюдений. Воздействие этой вспышки на Землю будет максимальным, так как она произошла на стороне, обращенной к нашей планете.

Специалисты обеспокоены последствиями этого явления. Из-за вспышек могут выйти из строя спутники, всевозможные коммуникации, транспорт, космические корабли. А известный российский колдун Артем Бесов вовсе увидел в них дурное предзнаменование.

"Невиданная солнечная активность и постоянные вспышки на светиле говорят о том, что наступают страшные для человечества годы, – заявил он журналистам портала Dni. – Нынешний год мы, эзотерики, назвали хрустальным для всей цивилизации, потому что он последний хороший".

Российский экстрасенс предрек "серый" 2018 год, "сложный" 2019-й и "страшный" 2020-й. Позже ситуация начнет налаживаться. "Люди доигрались в войны и деньги, забыв о духовном начале, – отметил колдун. – В беспрецедентных вспышках на Солнце, разрушительных ураганах и метеоритной активности последних дней я вижу очень плохие знаки".

"Наверное, мы еще можем одуматься, но похоже, что уже поздно", – резюмировал Бесов. По его словам, конец света не наступит, однако будет гораздо сложнее во всем. "После этих вспышек, которые, как уверяют ученые, не были прогнозируемыми, случится самое страшное", – заключил колдун.