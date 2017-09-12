Потерявшая ногу модель Dior находится при смерти

Пациентка находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственного дыхания. Ее госпитализировали с повреждениями конечностей, глаз, мягких тканей и внутренних органов, передают Dni.

Несмотря на серьезные травмы, врачи считают, что шансы у модели есть. Другие подробности пока неизвестны: мать и адвокат девушки запретили медикам распространяться. Возле ее палаты дежурят полицейские.

Напомним, что 8 сентября в центре Киева взорвался автомобиль. Жертвой ЧП стал находившийся в машине Тимур Махаури – участник ликвидации террориста Шамиля Басаева, воевавший позже в Донбассе в составе чеченского добровольческого батальона.

Вместе с ним в автомобиле была украинская модель Наталья Кошель, которая в свое время являлась лицом бренда Dior. С тяжелыми травмами и ожогами девушку доставили в больницу. По некоторым данным, она потеряла ногу. При взрыве пострадал и ребенок модели.