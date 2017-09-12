Прислушайтесь к советам астрологов: читайте гороскоп на 12 сентября

Увы, этот же дух становится помехой в делах личных и семейных: сегодня каждый склонен отстаивать, в первую очередь, свои интересы, руководствоваться доводами холодной логики, оставляя вне поля зрения как переживания близких, так и собственные чувства. В связи с этим многие решения, принятые в этот день, позже будут изменены, поэтому старайтесь оставлять себе пути к отступлению.

Овен

Овнам нужна передышка, поскольку жизненный потенциал их снижен, и, продолжая двигаться вперед в своем обычном темпе, представители данного знака рискуют переутомиться и заболеть. Нежелательны посещение увеселительных заведений, употребление алкоголя и вообще потакание дурным привычкам. Родственники, понимая, что сегодня вы более обычного уязвимы, постараются оградить вас от напрасных переживаний и развеселить.

Любимый человек напомнит вам о давних проблемах и вопросах, окончательное решение которых было отложено, и будет неприятно удивлен, если окажется, что вы изменили свою точку зрения. Лучше всего ограничиться обсуждением отвлеченных предметов и неутомительными развлечениями.

Телец

Замечательный день для тех, кто занят решением важных задач, ответственными делами, серьезными проектами. Реализация идей, появившихся в этот день, позволит Тельцам увеличить свои доходы или добиться завязать весьма полезные знакомства. Финансовая ситуация не отличается стабильностью, некоторые запланированные траты придется отложить. Тельцы, находящиеся в поездках, должны быть особенно внимательны: в пути возможны потери, кражи, ошибки в расчетах.

Напряженность в семье во многом обусловлена вашим нежеланием обсуждать актуальные вопросы, проблемы, которые волнуют всех. День подходит для занятий, расширяющих кругозор, получения информации, приобретения полезных навыков. Возможно получение приятных известий, касающихся любимого человека.

Близнецы

День, когда торжествуют логика и здравый смысл, и Близнецы, обычно несколько легкомысленные и импульсивные, проявляют завидное благоразумие и достойную уважения предусмотрительность. У вас нет причин сомневаться в правильности принятых решений, поэтому можно продолжать двигаться по избранному пути, не обращая внимания на критические замечания.

Близкие люди, с которыми вы в последнее время часто спорили и ссорились, готовы признать вашу правоту; те, кого вы обидели, охотно вас простят. Можно говорить о значительных переменах к лучшему в дружеских и романтических отношениях, а также в преодолении внутренних конфликтов, которые в последнее время мешали вам чувствовать себя комфортно.

Рак

Прекрасный день для общения, проведения любых встреч. Вам удается найти общий язык с новыми знакомым, да и близкие охотно поддерживают ваши смелые начинания и идеи. Главную опасность для вас представляют заведомо недостижимые цели – стремясь к слишком многому, вы лишь попусту растратите силы. Благоприятна финансовая ситуация, возможно возвращение старого долга или получение ценного подарка, заключение выгодной сделки.

Высок жизненный потенциал, настроение будет хорошим. Семейные проблемы решаются легко, можно навести порядок и в своей личной жизни, преодолеть разногласия в отношениях с любимым человеком. Возможно начало романтических отношений, которые принесут вам много радости.