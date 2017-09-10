Жена гнала из кровати больного раком Кобзона

Раковую опухоль у Иосифа Кобзона диагностировали в 2005 году. После посещения врача певец не впал в истерику и не испугался, однако сильно переживал, как рассказать об этом жене. "Я пришел, она смотрит на меня: "Что случилось? На тебе лица нет". Я говорю: "Все нормально". – "Я же чувствую, что что-то случилось". Я говорю: "Куколка, у меня рак"", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".

"Она в темпе, как будто мы с ней репетировали этот эпизод, отвечает: "Ну что, будем лечиться, ты не волнуйся, все будет в порядке". И с той минуты по сей день она все время рядом. Все самые трудные дни, когда я в коме находился, когда меня оперировали... Она всегда рядом", – добавил Иосиф Кобзон.

Первая операция прошла успешно, однако потом начались осложнения. Спустя четыре года потребовалось еще одно одно хирургическое вмешательство. Певец продолжает подниматься на сцену и радовать своих поклонников новыми выступлениями, и во многом это заслуга именно его жены.

"Самое главное – избежать такой болезни, как постельное привыкание. Неля меня заставляла: "Вставай!" Я говорю: "Куколка, я почитаю еще немножко, полежу". – "Вставай, пойдем погуляем, пройдемся". Я говорю: "Я не хочу гулять, у меня кружится голова, меня тошнит". – "Вставай!" – "Что же ты так пристала?", – признался артист. Старания супруги певца не прошли даром и он снова захотел вести активную жизнь.