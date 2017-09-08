Пятница, 8 сентября: лови удачу по знаку Зодиака!

Этот день несет ситуации, связанные с возможностью раскрытия творческого потенциала, использованием давно полученных знаний и жизненного опыта. Предъявляйте высокие требования к себе – это необходимо для того, чтобы добиться успеха. Окружающим же прощайте ошибки и помогайте их исправить, пишет Dvorec.
Овен
Овны должны быть осторожны – в их окружении появляются люди, готовые на весьма некрасивые поступки ради достижения собственных целей. Вы рискуете стать жертвой мошенников и лишиться того, что высоко цените, если будете слишком доверчивы. Помогая коллегам и партнерам в решении накопившихся проблем, не забывайте и о собственных интересах: сейчас нет никакой необходимости жертвовать собой ради чужого блага.
Решить проблемы в семейных отношениях поможет увеселительная поездка, небольшое путешествие в компании родственников. Для влюбленных это не самый легкий и приятный день, однако шанс избежать конфликтов весьма велик у тех, кто способен в любой ситуации сохранять хладнокровие.
Телец
Снижение жизненного тонуса заставляет Тельцов на время утратить интерес к обычным делам и занять философско-созерцательную позицию. В этом не было бы ничего дурного, если бы не активность конкурентов, растущая с каждым часом. К счастью, в вашем окружении есть люди, к которым можно обратиться за помощью в сложной ситуации – именно так сейчас и следует поступить.
Близкие склонны упрекать вас в замкнутости, безынициативности. Перемены в вашем поведении могут тревожить их не на шутку и казаться предвестниками серьезных проблем. Не считайте чрезмерной заботу старших родственников, даже если порой ее проявления будут бестактны. Будьте разборчивы в знакомствах, держитесь подальше от экзальтированных особ.
Близнецы
Хороший день для решения накопившихся проблем и реализации ранее составленных планов. Ваше умение правильно оценивать свои и чужие возможности поможет избежать конфликтов с окружающими, обманутых ожиданий и разочарований. Сравнительно мирная атмосфера в деловом коллективе – тоже ваша заслуга; именно вы отвлекаете коллег от споров и склок, находите, чем порадовать руководство, а деловых партнеров избавляете от лишних тревог.
Этот день позволит Близнецам навести порядок в своей личной жизни, укрепить отношения с любимым человеком или завязать многообещающее романтическое знакомство. Звезды советуют быть осторожнее в поездках и отказаться от покупки вещей, практическое применение которых вызывает у вас сомнения.
Рак
Удачный день для тех, кто давно мечтает о значительных переменах в личной и профессиональной жизни. Сегодня вы сможете приблизиться к цели или, по крайней мере, сделать значительный шаг вперед в избранном направлении. Вероятно появление новых дел, обязанностей и интересов. Ситуация требует от вас ответственных решений, проявления силы воли.
Отношения с родственниками не столь просты и гармоничны, как хотелось бы. Сегодня вы склонны придавать слишком большое значение словам окружающих, при этом оставляя без внимания поступки. Близкие постараются уберечь вас от ошибок, но вряд ли их советы будут вам интересны.
Лев
День напряженный и сложный. Однако Львам присущи оптимизм и уверенность в себе, которые позволят преодолеть любые трудности, да и жизненный потенциал находится на весьма высоком уровне. Довольно сложно решить проблемы в отношениях с коллегами и близкими людьми, однако преград для реализации творческих и профессиональных амбиций не возникнет: вы в силах добиться успеха самостоятельно.
Вероятны денежные поступления, возможно возвращение старых долгов или получение прибыли от давних сделок. Звезды советуют отказаться от посещения увеселительных заведений, отдыха в компании малознакомых людей. Физические нагрузки пойдут на пользу.
Дева
Это сложный день, который может стать для Дев настоящим испытанием, если они не изменят своего поведения. Очень важны хладнокровие и практический подход к решению любых вопросов. Сейчас не время витать в облаках и придаваться мечтам – будьте деятельны, энергичны и благоразумны. Финансовая ситуация неблагоприятна, нежелательно брать деньги в долг и вести переговоры о кредите.
Романтическое увлечение будет приятным, но коротким. Не исключено разочарование в человеке, который совсем недавно вызывал у вас искренний интерес. Члены семьи благосклонно относятся к вашим идеям, но не торопятся помогать в их реализации. День подходит для поездок и посещения светских мероприятий.
Весы
Вы болезненно реагируете на перемены в профессиональной и личной жизни, пытаетесь вернуться к ситуациям и вопросам, которые давно утратили актуальность. Не тратьте усилия впустую, лучше постарайтесь приспособиться к нынешнему положению вещей – как ни странно, именно оно даст вам возможность проявить в полной мере свои таланты и способности.
Очень важно не отвлекаться на мелочи, легкомысленные развлечения, приятные и бесполезные занятия. Помните, что, стремясь к минутному удовольствию, вы ставите под угрозу то, чем действительно дорожите. Это касается и работы, и дружбы, и любовных отношений.
Скорпион
День пройдет спокойно и едва ли ознаменуется значительными событиями. Перемен в личной жизни не происходит, хотя порой появляются мысли об их необходимости. Это день отдыха, восстановления сил физических и моральных. Тревога и беспокойство остаются в прошлом, приходит понимание того, как следует действовать, чтобы получить наилучший результат.
Звезды советуют не торопиться с решением серьезных проблем, не пытаться немедленно преодолеть все преграды, которые возникли на пути. Проводите время с удовольствием, получайте приятные эмоции, общайтесь с близкими и друзьями – все это способствует обретению позитивного настроя, который будет вам очень полезен.
Стрелец
Стрельцы настроены оптимистично, и даже несмотря на то, что день складывается непросто, сохраняют веру в себя и не теряют душевного равновесия. Сегодня вам предстоит оказывать помощь близким, решать чужие проблемы. Собственные трудности нужно преодолевать в одиночку – не так уж и высоки преграды, стоящие на пути.
И в делах, и в развлечениях старайтесь не переоценивать своих возможностей. Недостаток энергии вам не грозит, но испытывать организм на прочность не нужно; сократите физические нагрузки, вспомните о пользе здорового питания. Вероятны споры с родственниками и любимым человеком; будьте настойчивы, но спокойны – не допускайте превращения конструктивной дискуссии в острый конфликт.
Козерог
Очень хороший день для общения с членами семьи, домашних дел, отдыха в кругу близких. Контакты с малознакомыми людьми следует сократить: вы едва ли получите от них удовольствие или сможете извлечь какую-то пользу. Неплохо сложатся поездки, появится возможность побывать в интересных местах. День подходит для учебы, научной и творческой деятельности. Общение с любимым человеком порадует, хотя полное взаимопонимание маловероятно.
Решение серьезных проблем лучше отложить: может возникнуть путаница, добиться желаемого будет нелегко. Не стоит также тратить деньги на исполнение минутных желаний, участвовать в азартных играх.
Водолей
День пройдет спокойно, значительных событий не ожидается. Однако избежать переживаний и тревог Водолеям все же не удастся – представители этого знака чувствительны, и сегодня им предстоит испытать немало противоречивых эмоций. Возможны споры с коллегами и даже начальством. Доказывая свою правоту, старайтесь сохранять хотя бы внешнее спокойствие, иначе в будущем столкнетесь с серьезными проблемами.
В личной жизни наступает период укрепления существующих отношений, новые знакомства возможны, но подлинный интерес они у вас вряд ли вызовут. Одиноких Водолеев преследуют мысли о прошлом, совершенных ошибках и упущенных возможностях. Воздержитесь от встреч с бывшими возлюбленными, найдите способ приятно провести время и порадовать себя.
Рыбы
Рыбы проведут этот день хорошо, если ни от себя, ни от окружающих не будут требовать слишком многого. Достижение высоких целей – дело, несомненно, благородное, но сегодня оно будет скорее утомительным, чем приятным или полезным. Звезды советуют уделить время посещению культурных мероприятий, выставок и исторических мест. Знания, полученные в этот день, вскоре окажутся очень полезными.
Любимый человек ведет себя несколько отстраненно, и вам сложно понять, какова истинная причина его поступков. Не стоит ломать голову над решением этой проблемы – вскоре она останется в прошлом, и вам не придется прикладывать для этого никаких усилий.