Пятница, 8 сентября: лови удачу по знаку Зодиака!

Овен

Овны должны быть осторожны – в их окружении появляются люди, готовые на весьма некрасивые поступки ради достижения собственных целей. Вы рискуете стать жертвой мошенников и лишиться того, что высоко цените, если будете слишком доверчивы. Помогая коллегам и партнерам в решении накопившихся проблем, не забывайте и о собственных интересах: сейчас нет никакой необходимости жертвовать собой ради чужого блага.

Решить проблемы в семейных отношениях поможет увеселительная поездка, небольшое путешествие в компании родственников. Для влюбленных это не самый легкий и приятный день, однако шанс избежать конфликтов весьма велик у тех, кто способен в любой ситуации сохранять хладнокровие.

Телец

Снижение жизненного тонуса заставляет Тельцов на время утратить интерес к обычным делам и занять философско-созерцательную позицию. В этом не было бы ничего дурного, если бы не активность конкурентов, растущая с каждым часом. К счастью, в вашем окружении есть люди, к которым можно обратиться за помощью в сложной ситуации – именно так сейчас и следует поступить.

Близкие склонны упрекать вас в замкнутости, безынициативности. Перемены в вашем поведении могут тревожить их не на шутку и казаться предвестниками серьезных проблем. Не считайте чрезмерной заботу старших родственников, даже если порой ее проявления будут бестактны. Будьте разборчивы в знакомствах, держитесь подальше от экзальтированных особ.

Близнецы

Хороший день для решения накопившихся проблем и реализации ранее составленных планов. Ваше умение правильно оценивать свои и чужие возможности поможет избежать конфликтов с окружающими, обманутых ожиданий и разочарований. Сравнительно мирная атмосфера в деловом коллективе – тоже ваша заслуга; именно вы отвлекаете коллег от споров и склок, находите, чем порадовать руководство, а деловых партнеров избавляете от лишних тревог.

Этот день позволит Близнецам навести порядок в своей личной жизни, укрепить отношения с любимым человеком или завязать многообещающее романтическое знакомство. Звезды советуют быть осторожнее в поездках и отказаться от покупки вещей, практическое применение которых вызывает у вас сомнения.

Рак

Удачный день для тех, кто давно мечтает о значительных переменах в личной и профессиональной жизни. Сегодня вы сможете приблизиться к цели или, по крайней мере, сделать значительный шаг вперед в избранном направлении. Вероятно появление новых дел, обязанностей и интересов. Ситуация требует от вас ответственных решений, проявления силы воли.

Отношения с родственниками не столь просты и гармоничны, как хотелось бы. Сегодня вы склонны придавать слишком большое значение словам окружающих, при этом оставляя без внимания поступки. Близкие постараются уберечь вас от ошибок, но вряд ли их советы будут вам интересны.

Лев

День напряженный и сложный. Однако Львам присущи оптимизм и уверенность в себе, которые позволят преодолеть любые трудности, да и жизненный потенциал находится на весьма высоком уровне. Довольно сложно решить проблемы в отношениях с коллегами и близкими людьми, однако преград для реализации творческих и профессиональных амбиций не возникнет: вы в силах добиться успеха самостоятельно.