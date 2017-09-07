Стелла Барановская умерла от рака: о последних днях жизни молодой актрисы рассказала Анфиса Чехова

Своим чувством скорби из-за ухода Стеллы поделилась ее подруга, телеведущая Анфиса Чехова.

"Мы познакомились со Стеллой полтора года назад! Я написала ей в Instagram, когда она проходила первую химиотерапию в Америке. Мы оказались родственными душами, как будто знали друг друга сто лет! Я не буду писать о том, что и как я делала для нее! Мне незачем хвастаться и нечем гордиться! Я просто делала то, что не могла не делать! Я не могла не любить ее, потому что любовь не выбирают, я не могла не поддерживать ее, потому что мне важно было идти с ней рука об руку, а не на другой стороне дороги, осуждая и не принимая ее путь!" - написала она в Instagram.

Известно, что впоследствии Стелла отказалась от курсов химиотерапии, чтобы обратиться к методам нетрадиционной медицины, но это не помогло спасти ее жизнь, передает TopNews.

У покойной актрисы остался шестилетний сын. Его предполагаемым отцом называют Максима Котина. По словам представителей окружения Стеллы, отец не торопиться усыновить мальчика.

Известно, что незадолго до своей смерти Стелла обратилась в юридическую контору Кати Гордон и попросила составить завещание, а также установить отцовство ребенку, в свидетельстве о рождении которого стоит прочерк в графе "отец".

Катя попыталась связаться с предполагаемым биологическим папой Даниила - Максимом Котиным, но тот проигнорировал ее сообщение. Примечательно, что отец Максима - Игорь Котин - раньше являлся главой департамента медиа представительства швейцарской фирмы Glencore. В настоящее время он числится учредителем ООО "НФР Энерго", а его мать - Ирина Винтур - арт-директор "Галереи на Мосфильме".

После рождения мальчика Стелла пришла к семье Максима, чтобы показать им малыша, но дедушка ребенка попросил охрану "этого ублюдка из дома убрать и больше не пускать", после чего Барановская больше не обращалась к ним за помощью. Однако, узнав о болезни, решила официально установить отцовство.