Жизнь победителя «Евровидения-2017» Сальвадора Собрала висит на волоске

Сальвадор Собрал с рождения серьезно болен – у 27-летнего исполнителя порок сердца. Певец из Португалии перенес уже не одну серьезную операцию, но это не помешало ему стать победителем «Евровидения».

Несмотря на то, что Сальвадор Собрал нуждается в срочной операции по пересадке сердца, и на поиски донора, по информации СМИ, у молодого человека есть не больше года, в последние три месяца он вел активную музыкальную деятельность. Собрал давал концерты, представляя свой дебютный альбом «Excuse Me». К тому же, участвовал в различных музыкальных проектах в Португалии. И это все при том, что жизнь Сальвадора висит на волоске, а работу организма поддерживает специальная аппаратура.

В понедельник, 4 сентября, Сальвадор Собрал обратился к своим поклонникам с видеобращением. Здоровье певца пошатнулось, и он вынужден отменить запланированные в рамках тура сентябрьские концерты. Более того, по настоятельной рекомендации врачей, ждущий трансплантации сердца певец вынужден на неопределенный срок завершить музыкальную карьеру.

«Всем привет! Больше ни для кого не секрет, что мое здоровье очень хрупкое. У меня проблема, и, к сожалению, мне пора отдавать свое тело в руки специалистов и уходить от музыки », – говорит музыкант в своем видеообращении. «Я должен прервать свою музыкальную жизнь, чтобы в настоящей приступить вплотную к исправлению моих проблем со здоровьем. Это временное расставание», – не теряет надежды тяжело больной исполнитель.