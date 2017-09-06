Рейтинг знаков Зодиака: от лучших любовников до худших

1. Весы (23 сентября — 22 октября)

Вкусные Весы. Этот человек получает удовольствие, наблюдая за вашим наслаждением. Не потому, что он покорный, слабый или нуждается в вашей любви, просто сам вид ваших глаз, зажмурившихся от экстаза, возбуждает его и делает счастливым, пишет SOulpost.ru.

2. Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас никогда не будет любовника, настолько приверженного искусству секса, как Стрелец. Желая угодить, он будет участвовать в самых смелых сексуальных экспериментах. Кроме того, он отлично прислушивается ко всем вашим просьбам и пожеланиям. Он сделает это для вас.

3. Телец (20 апреля — 20 мая)

Эти сексуальные извращенцы заставят вас почувствовать себя Джейн рядом с Тарзаном, вы на 100% останетесь довольны сексом с этим неутомимым мачо. Ваше удовольствие не менее важно для Тельца, чем его собственное, и он собирается уделить вам самое пристальное внимание.

4. Козерог (22 декабря — 19 января)

Эти скрытные особы любят заниматься всеми видами возбуждающих половых актов, и они — профессионалы в этом. Козероги любят воплощать фантазии, так же, как и фантазировать. Рядом с ними вы возбудитесь не только физически, но и эмоционально, обнаружив, что хотите его все больше и больше.

5. Близнецы (21 мая — 20 июня)

О, они хотят порадовать вас. И у них это прекрасно получится, потому что Близнецы знают, чего вы хотите. Они не желают вас разочаровывать, потому что жаждут, чтобы вы достигли пика наслаждения, считая их лучшими. Для них важно ощущение того, что у вас был лучший секс с ними, и они сделают все для этого.

6. Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы подумали, что Скорпион будет во главе списка лучших любовников, и он, конечно же, имеет огромный потенциал, но они должны питать страсть к вам. Да, вы можете рассчитывать на мультиоргазмы снова и снова, но затем он быстро оденется и покинет вас.

7. Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Чувствительные и загадочные, мужчины-Рыбы любят баловать своих избранниц романтическими жестами. Этот парень подготовит для вас красивую любовную арену. В постели он готов угодить вам и надеется, что вы сделаете то же самое для него. Главный минус мужчин-Рыб состоит в том, что они быстро становятся ленивыми в сексе и могут быстро утратить искру.

8. Водолей (20 января — 18 февраля)

Мужчина-Водолей в постели думает больше о себе, чем о вас. В то время как эти мужчины могут заводиться с полуоборота, как только придет время действовать, вы обнаружите, что разговор, ведущий в спальню, был более захватывающим, чем фактический секс. Тем не менее, приятно слушать его пикантный лепет, так как его сложно превзойти в этом.

9. Дева (23 августа — 22 сентября)

Мужчины-Девы могли бы быть отличными любовниками, если бы они опустили планку своих требований к партнерше и не считали себя лучше, чем она. Да, это несправедливо. Они делают все, что могут, чтобы стать великими любовниками, и то, что их заводит – это ваш идеальный внешний вид. Что неплохо, если вы сложены как порнозвезда и обещаете оставаться вечно молодой.

10. Рак (21 июня — 22 июля)

Скажем так: они просто не влюблены в вас. Потому их хватает ненадолго. Но, даже если они и занимаются с вами томным сексом, все внимание должно быть уделено им, иначе они не смогут возбудиться. Рак — профан в интимном деле, потому что у него отсутствует к нему интерес, что делает половой акт с ними похожим на милосердный секс.

11. Лев (23 июля — 22 августа)

Пока вы поете ему дифирамбы о том, насколько он хорош в постели, все будет отлично. Даже, если он ужасен в постели, вам придется солгать и сказать ему, что все в порядке. Вы будете часто имитировать оргазмы с этим могучим зверем, просто чтобы добиться совершенства.

12. Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте готовы поработать. В сексе они хотят, чтобы вы уделили им все внимание. Если вы хотите лечь в постель с мужчиной-Овном, то знайте, что единственный оргазм, который ему интересен, — его собственный, и, как только они получат его, они погрузятся в здоровый и долгий сон. А вам придется мастурбировать в одиночестве.