Он зажал карандаш в зубах с неожиданной целью. Теперь я буду делать так же!

Доктор Джейн Леонард, врач-косметолог из Великобритании, считает, что большая часть головных болей вызывает стресс, тревожность, эмоциональная неустойчивость и усталость. Эти боли возникают из-за спазмов шеи, челюсти, кожи головы и мышц лица. Спазмы челюстных мышц могут быть связаны с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, вызываемой сильным сжатием челюстей или скрипением зубами во сне (бруксизм), пишет Маркетиум.

По мнению доктора Леонард, такое простое упражнение, как сжатие карандаша между зубами, помогает расслабить мышцы челюсти, тем самым снижая проявление головной боли.

Фото иллюстративное. Фото: Panter Media/Scanpix

Ранние исследования также связали головные боли с увеличенным давлением на шею, которое приобретает особенно тревожную пропорцию при неправильной осанке. Сутулость вызывает формирование узелков в шее, из-за чего выделяются химические вещества, делающие нервы более чувствительными. Ученые считают, что все боли в голове, вызванные перенапряжением, объясняется чрезмерными нагрузками на мышцы шеи.

При этом у головы и шеи насчитывается порядка 36 мышечных групп, из которых 20 имеют отношение к развитию болей в голове.

В то же время, как отметила другой специалист, физиотерапевт Джули Сугрю (Julie Sugrue), 80% головных болей напряжения связаны со спазмами мышц шеи, и способ, предложенный Леонард, в этом случае не поможет.