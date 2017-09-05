Сын не знает о смерти Стеллы Барановской

Появились новые подробности о последних днях смертельно больной актрисы Стеллы Барановской. Пока молодая женщина боролась со своим недугом, ее шестилетний сын жил у певицы Зары, которая заботилась о нем и покупала игрушки. По словам певицы, мальчик пока не знает о кончине матери.
Стеллу Барановскую до последнего дня поддерживали звездные подруги: поэт и юрист Катя Гордон, телеведущая Анфиса Чехова, певицы Анастасия Стоцкая и Зара. Более того, последняя даже на некоторое время приютила у себя шестилетнего сына Барановской Даниила, пишут Dni.
"Последние дни я была рядом с ней и старалась сделать все, чтобы облегчить ее страдания. Сын Стеллы, Данечка, все это время жил в моей семье. Чудесный, добрый, немного хулиганистый, очень любящий маму. Мы ходили в детские магазины, где он выбрал себе игрушки и наклейки с изображением бабочек, говоря, что они непременно понравятся маме. Мы ему пока ничего не говорим. Он такой маленький," – написала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Зара.
Сейчас Даня, согласно сообщению певицы, находится у своей прабабушки. "Сердце разрывается от несправедливости жизни. Стелла действительно словно бабочка красивая, хрупкая, добрая, ранимая... я очень надеюсь, что ее страдания наконец завершились. А о Данечке мы позаботимся. Лети, родная..." – завершила свою речь певица.
Сегодня не стало нашей Стеллы... я узнала об этом одной из первых, долго не могла собраться и написать о случившемся. Последние дни я была рядом с ней и старалась сделать все, чтобы облегчить ее страдания. Сын Стеллы, Данечка, все это время жил в моей семье. Чудесный, добрый, немного хулиганистый, очень любящий маму. Мы ходили в детские магазины, где он выбрал себе игрушки и наклейки с изображением бабочек, говоря, что они непременно понравятся маме. Мы ему пока ничего не говорим. Он такой маленький. Сегодня прабабушка Дани забрала его. Сердце разрывается от несправедливости жизни. Стелла действительно словно бабочка красивая, хрупкая, добрая, ранимая... я очень надеюсь, что ее страдания наконец завершились. А о Данечке мы позаботимся. Лети, родная.... @stella9s #ripStella