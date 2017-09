Сын не знает о смерти Стеллы Барановской

Сегодня не стало нашей Стеллы... я узнала об этом одной из первых, долго не могла собраться и написать о случившемся. Последние дни я была рядом с ней и старалась сделать все, чтобы облегчить ее страдания. Сын Стеллы, Данечка, все это время жил в моей семье. Чудесный, добрый, немного хулиганистый, очень любящий маму. Мы ходили в детские магазины, где он выбрал себе игрушки и наклейки с изображением бабочек, говоря, что они непременно понравятся маме. Мы ему пока ничего не говорим. Он такой маленький. Сегодня прабабушка Дани забрала его. Сердце разрывается от несправедливости жизни. Стелла действительно словно бабочка красивая, хрупкая, добрая, ранимая... я очень надеюсь, что ее страдания наконец завершились. А о Данечке мы позаботимся. Лети, родная.... @stella9s #ripStella

A post shared by Зара (@zara_music) on Sep 4, 2017 at 7:04am PDT