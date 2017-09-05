Сын не знает о смерти Стеллы Барановской

Стеллу Барановскую до последнего дня поддерживали звездные подруги: поэт и юрист Катя Гордон, телеведущая Анфиса Чехова, певицы Анастасия Стоцкая и Зара. Более того, последняя даже на некоторое время приютила у себя шестилетнего сына Барановской Даниила, пишут Dni.

"Последние дни я была рядом с ней и старалась сделать все, чтобы облегчить ее страдания. Сын Стеллы, Данечка, все это время жил в моей семье. Чудесный, добрый, немного хулиганистый, очень любящий маму. Мы ходили в детские магазины, где он выбрал себе игрушки и наклейки с изображением бабочек, говоря, что они непременно понравятся маме. Мы ему пока ничего не говорим. Он такой маленький," – написала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Зара.

Сейчас Даня, согласно сообщению певицы, находится у своей прабабушки. "Сердце разрывается от несправедливости жизни. Стелла действительно словно бабочка красивая, хрупкая, добрая, ранимая... я очень надеюсь, что ее страдания наконец завершились. А о Данечке мы позаботимся. Лети, родная..." – завершила свою речь певица.