Вот в каком возрасте вы меньше всего наслаждаетесь сексом

Новое исследование, проведенное в Канадском университете в Нью-Брансуике, показало, что у молодых мужчин и женщин возникают «постоянные и тревожные» проблемы с половой жизнью, пишет Soulpost.ru.

Во время исследования было опрошено более 400 мужчин и женщин в возрасте от 16 до 21 года и результаты показали, что 79% мужчин и 84% женщин сообщили о проблемах в сексуальной жизни в течение двухлетнего периода эксперимента.

Проблемы варьировались от низкого сексуального удовлетворения / желания и эректильной дисфункции у мужчин и низкого удовлетворения, болями и неспособностью достичь оргазма у женщин.

Автор исследования Лусия О’Салливан рассказала, что одной из причин, лежащей в основе вышеуказанных проблем, может быть то, как молодые люди учатся сексу.

«У многих сложился образ, что отношения и сексуальная жизнь молодежи, особенно в начале, — весела, приятна и действительно гедонистична, — сказала О’Салливан. — Но мы обнаружили во время исследования, что многие молодые люди сталкиваются с сексуальными проблемами.

Помимо неправильного полового воспитания, одной из причин проблем в интимной жизни может быть свободный доступ к порнографии. «Доступ к порнографии стал свободнее, чем когда-либо прежде. Однако вы не должны полагаться на порножурналы вашего папы», — комментирует ситуацию доктор О’Салливан.