Никогда, никогда не пейте чай или кофе в самолете! Стюардессы не пьют!

Все просто: оказывается, вода для горячих напитков попадает в самолет из крана, а не из бутылок. И со временем она может стать там совершенно отвратной, передает Lifter.

Еще в 2004 году EPA проводила собственное расследование, взяла на пробу воду в 158 бортах, и оказалось, что в 13% образцов были опасные колиморфные бактерии. А в двух самолетах так и вообще нашли вирус кишечной палочки.

Потом в EPA провели еще одно, более детальное обследование, и пришли к выводу, что если вы пьете напитки от бортпроводников, ваш риск получить от этого проблемы - 1/8.

Во-первых, вода на борту редко меняется. Во-вторых, баки для воды промываются гораздо реже, чем того требуют правила безопасности.

В особой группе риска - люди с ослабленной иммунной системой. А теперь подумайте: у кого из нас она в порядке после года напряженной работы накануне долгожданного отпуска?

Доктор Седрик Спак из Медицинского центра университета Бейлор говорит, что еще хуже, когда вы даете такую воду детям. «Это не очень хорошая идея», - кратко резюмировал эксперт.

А вы пьете бодрящие чай и кофе на борту? Не боитесь? Расскажите нам в комментариях!