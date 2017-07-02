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Новый экстрасенс из Эстонии: шоу про ведьм меня интересует гораздо больше, чем замужество

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ФОТО: Instagram

Эстонка Хелен Кыпп стала известна после скандального шоу «Proviabiellu», участники которого пытались найти свою любовь и наладить личную жизнь на глазах у всех страны, пишет Elu24.

Девушка считает, что способности у нее были всегда, поэтому она решила принять участие в новом сезоне битвы. Как утверждает Хелен, раньше ее пугал ее дар, но позже она решила принять его как часть себя.

«Это было моим хобби, о котором знали только мои близкие. Я никогда не хвасталась тем, что умею предсказывать. Поэтому многих шокировало мое появление на кастинге. Безусловно, передача про ведьм меня интересует гораздо больше, чем замужество", - пишет девушка в своем блоге.

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