Новый экстрасенс из Эстонии: шоу про ведьм меня интересует гораздо больше, чем замужество
2 июля 2017 г., 12:13
Эстонка Хелен Кыпп стала известна после скандального шоу «Proviabiellu», участники которого пытались найти свою любовь и наладить личную жизнь на глазах у всех страны, пишет Elu24.
Девушка считает, что способности у нее были всегда, поэтому она решила принять участие в новом сезоне битвы. Как утверждает Хелен, раньше ее пугал ее дар, но позже она решила принять его как часть себя.
«Это было моим хобби, о котором знали только мои близкие. Я никогда не хвасталась тем, что умею предсказывать. Поэтому многих шокировало мое появление на кастинге. Безусловно, передача про ведьм меня интересует гораздо больше, чем замужество", - пишет девушка в своем блоге.