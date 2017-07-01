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Вайкуле по-соседски сходила в гости к президенту Латвии

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Лайма Вайкуле. | ФОТО: Scanpix

Латвийская звезда Лайма Вайкуле во вторник заглянула в резиденцию президента Латвии, чтобы обсудить с Раймондом Вейонисом свой фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала», который стартует уже через три недели, пишет TVnet.

Как сообщается в пресс-релизе певицы, президент поблагодарил команду организаторов фестиваля, и Лайму Вайкуле лично за возможность насладиться выступлениями оперных див Кристине Ополайс и Хиблы Герзмавы. Господин Вейонис также любезно откликнулся на приглашение посетить открытие фестиваля 20 июля.

Лайма Вайкуле подчеркнула, что ее фестиваль является прекрасной возможностью познакомить мир с латвийскими талантами. Поэтому каждый вечер на фестивальную сцену будут выходить латвийские музыканты – DAGAMBA, Интарс Бусулис, Янис Стибелис, Амината, Айя Андреева, Саманта Тина, и другие. Их выступления увидят более ста миллионов зрителей по всему миру.

Напомним, в этом году в рамках четырех концертных вечеров выступят более 55 артистов из разных стран. Каждый вечер на сцену концертного зала Дзинтари будут выходить звезды конкурса Евровидение – победитель 2015 года Монс Сельмерлев (Швеция), обладатель третьего места в конкурсе этого года Sunstroke Project (Молдова), NaviBand (Беларусь), Отт Лепланд (Эстония) и другие.

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