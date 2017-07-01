В Москве простились с экс-вокалистом «Иванушек» Яковлевым

На церемонию пришли родные и близкие артиста, коллеги по сцене и многие поклонники. Возле Некрополя Троекуровского кладбища выстроилась очередь из тех, кто пришел проститься с музыкантом. Среди них - российская певица Катя Лель. В интервью РЕН ТВ она рассказала, что в последний раз виделась в Яковлевым несколько месяцев назад - в ноябре 2016 года. По ее словам, она поняла, что с музыкантом что-то творится, поскольку он выглядел потерянным. Певица обратила внимание, что Яковлев также большое внимание в разговоре уделял таким темам, как семья и дети.

Почтить память бывшего коллеги пришел также другой участник группы - Андрей Григорьев-Апполонов.