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В Москве простились с экс-вокалистом «Иванушек» Яковлевым

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Олег Яковлев. | ФОТО: Grigoriy Sisoev/RIA Novosti

В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с бывшим солистом группы "Иванушки International" Олегом Яковлевым, который ушел из жизни 29 июня после тяжелой болезни, сообщает Argumentiru.

На церемонию пришли родные и близкие артиста, коллеги по сцене и многие поклонники. Возле Некрополя Троекуровского кладбища выстроилась очередь из тех, кто пришел проститься с музыкантом. Среди них - российская певица Катя Лель. В интервью РЕН ТВ она рассказала, что в последний раз виделась в Яковлевым несколько месяцев назад - в ноябре 2016 года. По ее словам, она поняла, что с музыкантом что-то творится, поскольку он выглядел потерянным. Певица обратила внимание, что Яковлев также большое внимание в разговоре уделял таким темам, как семья и дети.

Почтить память бывшего коллеги пришел также другой участник группы - Андрей Григорьев-Апполонов.

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