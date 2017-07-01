Видео: коллега Олега Яковлева показал, в каких условиях жил музыкант

В четверг утром ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев. У артиста остановилось сердце. До этого в течение суток врачи боролись за его жизнь. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение с двусторонней пневмонией. По информации специалистов, у него начался отек легких, что и послужило причиной кончины.

Коллега музыканта по коллективу Андрей Григорьев-Аполлонов до сих пор не может поверить в произошедшее. Днем певец оставил трогательный пост на странице в социальной сети.

«Лети, снегирек, твой голос и песни в нашем сердце навсегда», - писал Андрей.

Вечером Григорьев-Аполлонов посетил квартиру ушедшего из жизни друга. В видеоролике, которым он поделился с поклонниками, можно рассмотреть, в каких условиях жил музыкант. Стены комнаты украшают картины, иконы, а на подоконнике стоит фотография. Дизайн жилища выполнен в коричневых тонах. Как отметил Андрей, это все, что осталось от Олега, помимо музыки. Окна квартиры выходят на оживленную набережную Москвы-реки.

«Весь вечер провел сегодня у Олежки дома. Такое впечатление, что Олег сейчас вернется со съемок, а мы его ждем. Земля тополиным пухом ему», - написал Андрей.