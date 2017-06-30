В семье не без урода... Сын купил матери билет на самолет, но потом оказалось, что это не подарок

Один из трех ее сыновей вручил ей билет на авиарейс из родного Мехико в Боготу, столицу Колумбии.

Думая, что они полетят вместе, женщина, чье имя не называется, села в самолет, не подозревая, что ее бросили.

Прибыв в Боготу, она поняла, что сын просто избавился от нее. Несколько часов она сидела в международном терминале, пока ее не заметили сотрудники аэропорта.

Женщина очень больна и в последнее время почти не ходит, что очень надоело ее детям, которым не хотелось за ней ухаживать.

В конце концов колумбийские власти узнали об этой ужасной истории и положили мексиканку в больницу, где у нее диагностировали инфекцию мочевых путей и крайнюю степень обезвоживания.

Позднее ее перевели в дом престарелых в Боготе, где она останется, пока ей не подыщут сиделку.

Правительство Колумбии не только предоставило ей вид на жительство, но и попыталось связаться с ее детьми, однако те отказались заботиться о престарелой матери.

Поскольку других родственников у нее не осталось, власти планируют предоставить ей колумбийское гражданство.

Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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