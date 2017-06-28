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Фото: знаете, сколько стоит платье Керсти Кальюлайд, которое она надела в Италии?

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ФОТО: facebook

В начале недели президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась в Италию с рабочим визитом. И если нашу страну погода теплыми деньками в последнее время не баловала, то в Италии Керсти Кальюлайд смогла облачиться в элегантное платье с цветочным принтом.

Как выяснил портал Elu24, встречаясь с президентом Мальты и спикером нижней палаты итальянского парламента, Кальюлайд надела платье от Mosaic, которое стоит 80 евро.

Президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время визита в Италию. Фото: facebook

Более того, президент не первый раз выходит в свет в этом платье. Ранее, в начале июня, она уже надевала его во время визита президента Литвы Дали Грибаускайте в Эстонию.

Даля Грибаускайте и Керсти Кальюлайд. Фото: Сандер Ильвест

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