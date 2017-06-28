Фото: ни за что не догадаетесь, кем стал сын легендарного Михаила Круга!

Дмитрий признает, что похож на отца. Соглашается и с тем, что он – человек закрытый, пишет Маркетиум.

После убийства Михаила Круга родственники обеспокоились безопасностью ребенка. Было решено перевести его из обычной школы в кадетский корпус. Кто мог подумать, что для Дмитрия кадетская юность станет судьбоносной? Намерение учиться в Санкт-Петербургском университете МВД было непоколебимым, как бы его ни отговаривали родные.

Сегодня Дмитрий Воробьев (настоящая фамилия Михаила Круга) дослужился до капитана. Многие видят в его профессии иронию. Так, в своих песнях его отец воспевал людей, которые не помирились с законом. А некоторые полагают, что Дмитрий до сих пор пытается разобраться в гибели отца.

По словам Воробьева, самыми тяжелыми были лишь первые два месяца после убийства. Потом он “научился абстрагироваться”.

Напомним, у тверского поэта и барда осталось двое сыновей – Александр Круг и Дмитрий Воробьев. Также он воспитывал дочь жены Ирины – Марину.

Исполнитель бессмертного хита “Владимирский централ” погиб в ночь на 1 июля 2002 года. В его дом проникли неизвестные. Сначала они набросились на тещу шансонье. На крики женщины прибежали Михаил и Ирина – по ним преступники открыли огонь. Певец получил два тяжелых ранения, его жена смогла убежать.

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