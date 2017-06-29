Срочно! Выиграй футболку и билет на концерт Kasabian на Õllesummer

"Большие звёзды частенько отмечают в своих райдерах, что не желают, к примеру, одноразовой посуды, только, так сказать, бьющуюся, приборы тоже должны быть "настоящие", не из пластика. Всегда есть перечень допустимых напитков и еды, иногда просят повесить на стены фотографии знаменитостей, а также тёмные полотенца." – перечисляет один из организаторов фестиваля Õllesummer и ответственный за зарубежных артистов Тармо Тувике.

Фото / Promopilt

Время от времени сталкиваемся и с необъяснимыми странностями, например - чучело совы. В этот раз, например, Kasabian почему-то попросили на бэк стейдж кошачий песок (наполнитель для лотка). "Даже не представляю, что они собираются с ним делать", – удивлённо сообщает Тармо, так как ни одной кошки в списке пассажиров, предоставленным группой нет. "Возможно, этому пожеланию есть какое-то иное объяснение, такое же эксцентричное, как и сама просьба. Увидим, когда группа приедет".

Концерт Kasabian на фестивале Õllesummer обещает быть востребованным и среди наших соседей, так как в Таллине группа даст единственный в Северной Европе и Балтии концерт. Они прилетят к нам из Франции, а далее отправятся в Великобританию, Шотландию. Ближайший к Эстонии концерт пройдёт в Венгрии, на очень престижном Фестивале Сигет (венг. Sziget) . Хоть и преобладающая часть концертов пройдёт в Великобритании, Германии, Испании, Италии и Японии, один из концертов будет в Швейцарии на легендарном фестивале Montreux Jazz Festival.

Билеты на концерт Kasabian, который пройдёт 5 июля на таллиннском Певческом поле, можно приобрести на сайте Piletilevi. Кроме них на фестивале Õllesummer кроме эстонских артистов выступит певица ЁЛКА (RU), HURTS (UK) и Tommy Cash (EST).

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