Полина Гагарина поделилась первым фото с новорожденным малышом

Известная певица и одна из наставниц популярного проекта «Голос» Полина Гагарина на днях во второй раз стала мамой. Вокалистка не спешила комментировать счастливое событие, вероятно, дожидаясь особого момента.
Между тем, СМИ еще несколько дней назад сообщили о прибавлении в звездном семействе, а накануне в прямом эфире финала шоу «Голос. Дети» Полину Гагарину с рождением ребенка поздравил ведущий проекта Дмитрий Нагиев, пишет СтарХит.
И вот наконец-то, решила взять слово и сама молодая мамочка. Полина Гагарина опубликовала в микроблоге трогательное фото, на котором она нежно прижимает груди белоснежный конверт с малышом. Певица рассказала о прибавлении в семье, назвав это «волшебным событием», и раскрыла некоторые детали появления ребенка на свет. При этом исполнительница дала понять, что у нее с мужем Дмитрием Исхаковым родилась дочка.
«Я хочу поблагодарить замечательных врачей Перинатального Медицинского Центра на Севастопольском и лично моего прекрасного доктора Клавдию Васильевну Бондаренко! Не было никакого страха, нервов и лишних вмешательств. Только я, муж и врач, который помог появиться на свет нашей малышке. Очень внимательный и чуткий персонал, не просто профессиональные врачи, а люди, которые прислушивались к моим чувствам и желаниям. Спасибо за комфортное пребывание, за заботу и уход, я искренне вам доверяю и с радостью рекомендую всем будущим мамам», - рассказала Полина Гагарина.
Поклонники тут же принялись поздравлять молодую маму с рождением дочери. «Ой, доченька! Какое же счастье!», «Поздравляю вас, Полина, вы сама нежность! Желаю здоровья и счастья вам и вашей семье, и конечно же, малышке!», «Боже, как я счастлива, всего самого- самого хорошего. Мы вас все очень любим, Полина Сергеевна!», «Полиночка, с большой радостью тебя! Счастья, здоровья, гармонии!» - такие пожелания добра и счастья оставляют подписчики Полины Гагариной в ее микроблоге.