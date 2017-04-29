Полина Гагарина поделилась первым фото с новорожденным малышом

Между тем, СМИ еще несколько дней назад сообщили о прибавлении в звездном семействе, а накануне в прямом эфире финала шоу «Голос. Дети» Полину Гагарину с рождением ребенка поздравил ведущий проекта Дмитрий Нагиев, пишет СтарХит.

И вот наконец-то, решила взять слово и сама молодая мамочка. Полина Гагарина опубликовала в микроблоге трогательное фото, на котором она нежно прижимает груди белоснежный конверт с малышом. Певица рассказала о прибавлении в семье, назвав это «волшебным событием», и раскрыла некоторые детали появления ребенка на свет. При этом исполнительница дала понять, что у нее с мужем Дмитрием Исхаковым родилась дочка.

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Apr 29, 2017 at 3:48am PDT

«Я хочу поблагодарить замечательных врачей Перинатального Медицинского Центра на Севастопольском и лично моего прекрасного доктора Клавдию Васильевну Бондаренко! Не было никакого страха, нервов и лишних вмешательств. Только я, муж и врач, который помог появиться на свет нашей малышке. Очень внимательный и чуткий персонал, не просто профессиональные врачи, а люди, которые прислушивались к моим чувствам и желаниям. Спасибо за комфортное пребывание, за заботу и уход, я искренне вам доверяю и с радостью рекомендую всем будущим мамам», - рассказала Полина Гагарина.

Поклонники тут же принялись поздравлять молодую маму с рождением дочери. «Ой, доченька! Какое же счастье!», «Поздравляю вас, Полина, вы сама нежность! Желаю здоровья и счастья вам и вашей семье, и конечно же, малышке!», «Боже, как я счастлива, всего самого- самого хорошего. Мы вас все очень любим, Полина Сергеевна!», «Полиночка, с большой радостью тебя! Счастья, здоровья, гармонии!» - такие пожелания добра и счастья оставляют подписчики Полины Гагариной в ее микроблоге.