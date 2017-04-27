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Сегодня Юлия Календа отмечает день рождения! Смотрите, как мило ее поздравили коллеги с «Народного Радио»

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Юлия Календа | ФОТО: Народное Радио

27 апреля – день рождения популярной теле-и радиведущей Юлии Календы. Сотрудники «Народного Радио» в этот день целовали и обнимали Юлию. Этот яркий и радостный снимок появился в Facebook.

«В этот волшебный день мы всем коллективом осыпали нашу именинницу Юлечку поцелуйчиками и обнимашками. Почаще обнимайтесь, говорите друг другу приятные слова и тогда мир станет добрее», - так подписана эта праздничная фотография в группе «Народного Радио».

Конечно же, портал Limon.ee присоединяется к поздравлениям и желает Юлии всего самого светлого и доброго!

Юлия Календа / Народное Радио

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