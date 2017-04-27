Сегодня Юлия Календа отмечает день рождения! Смотрите, как мило ее поздравили коллеги с «Народного Радио»

«В этот волшебный день мы всем коллективом осыпали нашу именинницу Юлечку поцелуйчиками и обнимашками. Почаще обнимайтесь, говорите друг другу приятные слова и тогда мир станет добрее», - так подписана эта праздничная фотография в группе «Народного Радио».

Конечно же, портал Limon.ee присоединяется к поздравлениям и желает Юлии всего самого светлого и доброго!