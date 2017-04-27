ФОТО: Ким Кардашян расплакалась из-за появившихся в СМИ снимков ее целлюлита

Актриса праздновала день рождения своей сестры на курорте в Мексике, и разместила в соцсетях несколько откровенных фотографий без фотошопа, сообщает The Mirror.

Как пишут СМИ, звезда хотела порадовать своих фанатов летними фотографиями «настоящего тела», но была шокирована тем, как ее подписчики, не стесняясь в выражениях, обсуждали целлюлит на бедрах и ягодицах актрисы.

Близкие знаменитости рассказали журналистам, что Ким разревлась от того, что ее так называемые поклонники настолько не воспитаны и ведут себя как настоящие садисты.