ФОТО: Ким Кардашян расплакалась из-за появившихся в СМИ снимков ее целлюлита
27 апреля 2017 г., 11:05
Близкие американской телезвезды сообщили, что Кардашян чуть не разрыдалась после прочтения шквала критики о своем теле.
Актриса праздновала день рождения своей сестры на курорте в Мексике, и разместила в соцсетях несколько откровенных фотографий без фотошопа, сообщает The Mirror.
Как пишут СМИ, звезда хотела порадовать своих фанатов летними фотографиями «настоящего тела», но была шокирована тем, как ее подписчики, не стесняясь в выражениях, обсуждали целлюлит на бедрах и ягодицах актрисы.
Близкие знаменитости рассказали журналистам, что Ким разревлась от того, что ее так называемые поклонники настолько не воспитаны и ведут себя как настоящие садисты.
Фото: VidaPress