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ФОТО: Ким Кардашян расплакалась из-за появившихся в СМИ снимков ее целлюлита

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ФОТО: VidaPress

Близкие американской телезвезды сообщили, что Кардашян чуть не разрыдалась после прочтения шквала критики о своем теле.

Актриса праздновала день рождения своей сестры на курорте в Мексике, и разместила в соцсетях несколько откровенных фотографий без фотошопа, сообщает The Mirror.

Как пишут СМИ, звезда хотела порадовать своих фанатов летними фотографиями «настоящего тела», но была шокирована тем, как ее подписчики, не стесняясь в выражениях, обсуждали целлюлит на бедрах и ягодицах актрисы.

Близкие знаменитости рассказали журналистам, что Ким разревлась от того, что ее так называемые поклонники настолько не воспитаны и ведут себя как настоящие садисты.

Фото: VidaPress

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