Анастасия Волочкова приютила Лолиту с ребенком

Недавно она помогла Лолите и ее ребенку, которые попали в беду. Как оказалось, некоторое время назад Анастасия Волочкова помогла таджикам-гастарбайтерам Лолите и Рустаму, которые приехали искать работу в Москву. Когда Лолита и Рустам приехали в столицу, им не на что было снять квартиру. К тому же тогда девушка была еще и беременна. Известная танцовщица пожалела их и пригласила пожить у нее. Волочкова поселила их в доме для прислуги, а когда Лолита родила свою малышку, артистка помогла паре с обеспечением ей всего необходимого. Теперь Лолита и Рустам помогают балерине смотреть за домом.