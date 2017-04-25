Анастасия Волочкова приютила Лолиту с ребенком
25 апреля 2017 г., 16:41
Несмотря на свое эпатажное и откровенное поведение, балерина Анастасия Волочкова обладает добротой и состраданием, пишет 7d.org.
Недавно она помогла Лолите и ее ребенку, которые попали в беду. Как оказалось, некоторое время назад Анастасия Волочкова помогла таджикам-гастарбайтерам Лолите и Рустаму, которые приехали искать работу в Москву. Когда Лолита и Рустам приехали в столицу, им не на что было снять квартиру. К тому же тогда девушка была еще и беременна. Известная танцовщица пожалела их и пригласила пожить у нее. Волочкова поселила их в доме для прислуги, а когда Лолита родила свою малышку, артистка помогла паре с обеспечением ей всего необходимого. Теперь Лолита и Рустам помогают балерине смотреть за домом.