Смотри: Ягудин с шиком обустроил загородный дом

А потому прославленные фигуристы обратились за помощью к профессионалам – команде программы Первого канала «Идеальный ремонт».

Звездные супруги попросили расширить для них кухню-столовую и гостиную. «У нас двое детей. Ремонт с ними делать практически невозможно. Чего мне хочется – это просто, чтобы зайти в дом и увидеть, что здесь все чисто и совершенно по-новому. На кухне должен появиться огромный холодильник и большой стол», - рассказала о своем желании Наташе Барбье хозяйка дома Татьяна Тотьмянина.

Между тем, перед дизайнерами стояла очень сложная задача. Им нужно было угодить двум очень разным людям, как сами о себе говорят Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Но пара дала понять, что готова к любым экспериментам, и с нетерпением ждет перемен, полностью доверяя профессионалам.

Делая проект для известных фигуристов, архитекторы и дизайнеры постарались соединить в нем лед и пламя, два разных стиля - лофт и ар-деко. Авторы решили начать проектирование с небольших корректив в планировке. Два проходных пространства – гостиной и кухни-столовой немного изменили, убрали один из дверных проемов, исправили конфигурацию кухонной зоны, что позволило грамотно оформить гостиную.

Обеденную зону с большим столом и многочисленными стульями отделил кухонный остров, занимающий центральное место в помещении. На кухне появилась мебель современная по дизайну, но в ней присутствуют и этнические мотивы. Лицевая фурнитура полностью отсутствует. Декоративный эффект достигается с помощью фактур и лаконичных геометрических форм. Столешница выполнена из кварцевого камня российского производства.

Авторы проекта отказались от батарей в пользу современно системы теплого плинтуса – она равномерно распределяет тепло в помещении и поддерживает оптимальную температуру.