Филипп Киркоров рассказал, кто родил сына Сергею Лазареву

Лазарев заявил, что он действительно стал отцом, но хочет уберечь малыша от назойливого внимания журналистов. Раскрывать подробности своего отцовства он не пожелал, говорить о матери ребенка - тоже, пишет Блокнот.

Секрет раскрыл Филипп Киркоров, с которым Сергей Лазарев сотрудничал во время подготовки к «Евровидению». По словам поп-короля, сын Лазарева появился на свет так же, как и его дети, - благодаря суррогатной матери.

"Я узнал о том, что у него родился сын, только когда это случилось. И тоже от суррогатной матери", - рассказал Киркоров в программе «Секрет на миллион».

Он также отметил, что после рождения его детей - Аллы-Виктории и Мартина - многие звезды стали обращаться к суррогатному материнству. В качестве примера он привел свою бывшую жену Аллу Пугачеву, которая в 60 с лишним стала матерью близнецов Гарри и Лизы.

Стоит отметить, что Сергея Лазарева пресса уже давно подозревает в нетрадиционных личных предпочтениях. Ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева четыре года считалась его возлюбленной, но многие считают этот роман чистым пиаром.