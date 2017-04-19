Это важно! Девять симптомов пониженного давления, которые опасно игнорировать

Гипотония – это падение артериального давления ниже 100/65 мм. рт. ст. Само по себе низкое артериальное давление еще не является болезнью, это вариант нормы, особенность организма, которая часто встречается у людей, занимающихся тяжелым физическим трудом или спортом, пишет Маркетиум.
Однако если пониженное давление сопровождается рядом неприятных симптомов, оно может быть признаком болезни и требует выяснения причин и лечения.
Каковы симптомы низкого кровяного давления?
- слабость;
- усталость;
- сонливость;
- головокружение и обмороки;
- потеря равновесия;
- ухудшение или размытость зрения;
- тошнота;
- холодная, липкая кожа;
- бледность.
В чем может быть причина хронической гипотонии?
- беременность;
- гормональные проблемы, такие как недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз), диабет или низкий уровень сахара в крови (гипогликемия);
- прием некоторых лекарственных препаратов;
- сердечная недостаточность;
- сердечные аритмии;
- тепловой или солнечный удар;
- болезни печени.
Что вызывает ВНЕЗАПНОЕ падение артериального давления?
Внезапные падения артериального давления могут угрожать жизни. Причины этого типа гипотонии могут быть вызваны следующими факторами:
- потеря крови при кровотечении;
- низкая температура тела;
- высокая температура тела;
- сердечная мышечная болезнь, вызывающая сердечную недостаточность;
- сепсис, тяжелая инфекция крови;
- сильное обезвоживание от рвоты, диареи или лихорадки;
- реакция на лекарства или алкоголь;
- тяжелая аллергическая реакция, называемая анафилаксией, которая вызывает нерегулярное сердцебиение.
Вам стоит обратиться к врачу, если:
- Вы испытываете любой из перечисленных выше симптомов.
- Вам был поставлен диагноз «низкое кровяное давление» и наблюдается увеличение частоты симптомов, таких как обмороки.
- Вы испытываете симптомы в результате приема лекарств.
- Когда ваше кровяное давление становится очень низким, существует значительная опасность того, что ваше тело не получит достаточного количества кислорода для выполнения своих нормальных функций. Недостаток кислорода может привести к нарушению функционирования сердца и мозга и вызвать проблемы с дыханием, а в редких случаях даже коллапс.
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