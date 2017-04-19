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Это важно! Девять симптомов пониженного давления, которые опасно игнорировать

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Давление. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Гипотония – это падение артериального давления ниже 100/65 мм. рт. ст. Само по себе низкое артериальное давление еще не является болезнью, это вариант нормы, особенность  организма, которая часто встречается у людей, занимающихся тяжелым физическим трудом или спортом, пишет Маркетиум.

Однако если пониженное давление сопровождается рядом неприятных симптомов, оно может быть признаком болезни и требует выяснения причин и лечения.

Каковы симптомы низкого кровяного давления?

  • слабость;
  • усталость;
  • сонливость;
  • головокружение и обмороки;
  • потеря равновесия;
  • ухудшение или размытость зрения;
  • тошнота;
  • холодная, липкая кожа;
  • бледность.

В чем может быть причина хронической гипотонии?

  • беременность;
  • гормональные проблемы, такие как недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз), диабет или низкий уровень сахара в крови (гипогликемия);
  • прием некоторых лекарственных препаратов;
  • сердечная недостаточность;
  • сердечные аритмии;
  • тепловой или солнечный удар;
  • болезни печени.

Что вызывает ВНЕЗАПНОЕ падение артериального давления?

Внезапные падения артериального давления могут угрожать жизни. Причины этого типа гипотонии могут быть вызваны следующими факторами:

  • потеря крови при кровотечении;
  • низкая температура тела;
  • высокая температура тела;
  • сердечная мышечная болезнь, вызывающая сердечную недостаточность;
  • сепсис, тяжелая инфекция крови;
  • сильное обезвоживание от рвоты, диареи или лихорадки;
  • реакция на лекарства или алкоголь;
  • тяжелая аллергическая реакция, называемая анафилаксией, которая вызывает нерегулярное сердцебиение.

Вам стоит обратиться к врачу, если:

- Вы испытываете любой из перечисленных выше симптомов.

- Вам был поставлен диагноз «низкое кровяное давление» и наблюдается увеличение частоты симптомов, таких как обмороки.

- Вы испытываете симптомы в результате приема лекарств.

- Когда ваше кровяное давление становится очень низким, существует значительная опасность того, что ваше тело не получит достаточного количества кислорода для выполнения своих нормальных функций. Недостаток кислорода может привести к нарушению функционирования сердца и мозга и вызвать проблемы с дыханием, а в редких случаях даже коллапс.

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