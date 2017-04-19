Это важно! Девять симптомов пониженного давления, которые опасно игнорировать

Однако если пониженное давление сопровождается рядом неприятных симптомов, оно может быть признаком болезни и требует выяснения причин и лечения.

Каковы симптомы низкого кровяного давления?

слабость;

усталость;

сонливость;

головокружение и обмороки;

потеря равновесия;

ухудшение или размытость зрения;

тошнота;

холодная, липкая кожа;

бледность.

В чем может быть причина хронической гипотонии?

беременность;

гормональные проблемы, такие как недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз), диабет или низкий уровень сахара в крови (гипогликемия);

прием некоторых лекарственных препаратов;

сердечная недостаточность;

сердечные аритмии;

тепловой или солнечный удар;

болезни печени.

Что вызывает ВНЕЗАПНОЕ падение артериального давления?

Внезапные падения артериального давления могут угрожать жизни. Причины этого типа гипотонии могут быть вызваны следующими факторами:

потеря крови при кровотечении;

низкая температура тела;

высокая температура тела;

сердечная мышечная болезнь, вызывающая сердечную недостаточность;

сепсис, тяжелая инфекция крови;

сильное обезвоживание от рвоты, диареи или лихорадки;

реакция на лекарства или алкоголь;

тяжелая аллергическая реакция, называемая анафилаксией, которая вызывает нерегулярное сердцебиение.

Вам стоит обратиться к врачу, если:

- Вы испытываете любой из перечисленных выше симптомов.

- Вам был поставлен диагноз «низкое кровяное давление» и наблюдается увеличение частоты симптомов, таких как обмороки.

- Вы испытываете симптомы в результате приема лекарств.

- Когда ваше кровяное давление становится очень низким, существует значительная опасность того, что ваше тело не получит достаточного количества кислорода для выполнения своих нормальных функций. Недостаток кислорода может привести к нарушению функционирования сердца и мозга и вызвать проблемы с дыханием, а в редких случаях даже коллапс.

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