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Группа AveNue в прямом эфире ETV+ исполнила гимн ЭР под гармошку

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ФОТО: Скриншот видео Rus.err.ee

В воскресенье, 16 апреля, в прямом эфире специальной программы телеканала ETV+, приуроченной к началу празднования столетнего юбилея Эстонской Республики, национальный гимн страны исполнили музыканты нарвской группы AveNue, пишет Rus.err.ee.

На сцену студии ETV+ вышли лидер группы AveNue Владимир Чердаков и Кирилл Адылин.

Гимн Эстонской Республики Чердаков исполнил под аккомпанемент гармошки. Адылин ассистировал ему на аккордеоне.

"Текст эстонского гимна хорошо лег на гармошку", - рассказал Чердаков.

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