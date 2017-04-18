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Наташа Королёва беременна? Поклонники поздравляют звезду! (фото)

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Наташа Королева | ФОТО: Valeriy Levitin/RIA Novosti

Известная исполнительница взбудоражила своих поклонников неоднозначным сообщением о том, что она находится в ожидании чуда.

Наташа опубликовала в Instagram свой нарисованный портрет. Изображение счастливо улыбающейся Королевой украшено бабочками и разноцветными сердечками. "В ожидании чуда!" – гласит короткая подпись под портретом.

Большая часть поклонников решила, что их любимица ждет ребенка, другие посчитали, что Наташа готовится к сольному концерту в Кремле. Известно, что певица все еще надеется стать матерью, хотя ей уже 43 года, а ее единственному сыну – 15 лет.

В шоу "Секрет на миллион" Королева призналась телеведущей Лере Кудрявцевой, что они с Тарзаном мечтали иметь больше детей, но с этим возникли проблемы, хотя у нее и были беременности.

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