Эти десять вещей жутко раздражают стюардесс… Никогда так не делайте!

Если у вас осталась хоть капля сочувствия к стюардам и стюардессам, которые постоянно работают с людьми и сталкиваются с самым разным поведением, то постарайтесь в следующий раз избежать упомянутых ниже ошибок.

Авиасотрудники рассказали, что их раздражает больше всего и что пассажиры могли бы перестать делать на борту самолета.

Огромные чемоданы над головой

«Не стоит класть огромные чемоданы над головой, а маленькие сумки под себя, потому что нам приходится постоянно проверять, чтобы чемоданы не свалились вниз».

Не здороваться

«Пассажиры должны проявлять хоть малейшее признание экипажу самолета».

Все не вовремя

«Очень раздражает, когда пассажиры пытаются отдать тебе свой мусор не вовремя: когда я раздаю им алкогольные карты или приношу еду, а они в ответ суют мне свой мусор».

Спрашивать «А что у вас есть?»

«Вообще-то мы объявляем всем, где можно взять меню. К тому же, у нас 100 напитков на выбор, и вы хотите, чтобы я перечислила их все? Пока остальные 200 человек ждут заказ или чтобы я повторила им то же самое?»

Не уточнять, какой кофе вы пьете

«Когда вы заказываете кофе, говорите, нужен ли вам сахар и сколько, нужны ли сливки, чтобы мне не пришлось задавать вам кучу вопросов».

Занимать туалеты, как только вы видите, что самолет снижается

«Это ведет к задержке полета».

Прикасаться к стюардессам, чтобы привлечь внимание

«Меня уже толкали, щипали, гладили столько, что я не могу сосчитать».

Ходить босиком

«Пожалуйста, перестаньте ходить в туалет босиком или даже в носках. Разве вы бы ходили так в общественный туалет? Нет. Спасибо, сэр, что вытерли мочу с пола своими носками».

Заниматься йогой на кухне стюардов

«Вставать и потягиваться-растягиваться, особенно на нашей кухне, — это раздражает. Мы там работаем, и это единственное место, куда мы можем пойти».

Ожидать, что у стюардесс есть вся информация от капитана

«Мы знаем, может, всего лишь 5% от того, что знает капитан. Мы не знаем, насколько плохая погода, почему мы летим по новому маршруту или почему не можем приземлиться раньше. Но мы уверенны, что это ради вашей безопасности!»