Догадываетесь, какая знаменитость шокировала гостей мероприятия этим нарядом? Смотрите фото!
18 апреля 2017 г., 11:15
Американская поп-певица Рианна шокировала присутствующих на фестивале Coachella своим нарядом, пишет TopNews.
Rihanna. Фото: Scanpix/Sipa USA
Полностью блестящий и полностью - с головой - закрывающий тело комбинезон в обтяжку от Gucci вызвал у поклонников звезды смешанные чувства. Одни посчитали наряд странным, а другие, напротив, пребывают в буйном восторге от увиденного.
"Мне ещё рано домой, потому что не все видели мой прикид", — подписала певица свою фотографию из гримёрки.
При этом Рианна стала настоящей звездой вечеринки, сумев зажечь своим исполнением "танца робота", так подходящего ее наряду.
Rihanna looks good in everything she wears she's flawless #Coachella2017 pic.twitter.com/HTZfGmlxuh— anna (@nutellaANDpizza) April 16, 2017