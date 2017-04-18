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Догадываетесь, какая знаменитость шокировала гостей мероприятия этим нарядом? Смотрите фото!

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ФОТО: Instagram/Instagram

Американская поп-певица Рианна шокировала присутствующих на фестивале Coachella своим нарядом, пишет TopNews.

Rihanna. Фото: Scanpix/Sipa USA

Полностью блестящий и полностью - с головой - закрывающий тело комбинезон в обтяжку от Gucci вызвал у поклонников звезды смешанные чувства. Одни посчитали наряд странным, а другие, напротив, пребывают в буйном восторге от увиденного.

"Мне ещё рано домой, потому что не все видели мой прикид", — подписала певица свою фотографию из гримёрки.

При этом Рианна стала настоящей звездой вечеринки, сумев зажечь своим исполнением "танца робота", так подходящего ее наряду.

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