Догадываетесь, какая знаменитость шокировала гостей мероприятия этим нарядом? Смотрите фото!

Rihanna. Фото: Scanpix/Sipa USA

Полностью блестящий и полностью - с головой - закрывающий тело комбинезон в обтяжку от Gucci вызвал у поклонников звезды смешанные чувства. Одни посчитали наряд странным, а другие, напротив, пребывают в буйном восторге от увиденного.

"Мне ещё рано домой, потому что не все видели мой прикид", — подписала певица свою фотографию из гримёрки.

При этом Рианна стала настоящей звездой вечеринки, сумев зажечь своим исполнением "танца робота", так подходящего ее наряду.