Александр Васильев набросился на обидчика Светланы Ходченковой

Светлана Ходченкова считается одно из самых привлекательных и успешных актрис современного кинематографа. Жемчужиной в ее коллекции ролей можно смело назвать работу в голливудском блокбастере "Росомаха: Бессмертный", где ее партнером оказался сам Хью Джекман. Кроме того актриса является лицом всемирно известного ювелирного бренда. Однако, как говорится, за успех надо платить, и Светлана не исключение – ей регулярно достается от пользователей Сети.

Так, историк моды Александр Васильев на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал фотографию, на которой запечатлен с популярной актрисой. "В Санкт-Петербургском театре Музкомедии с утонченной и элегантной Светланой Ходченковой", – подписал кадр мужчина.

A post shared by Alexandre Vassiliev (@alexandre_vassiliev) on Apr 16, 2017 at 12:11pm PDT

На фото артистка запечатлена в блестящем открытом платье и с уложенными в локоны волосами. Дополнил образ великолепный гарнитур с - предположительно - бриллиантами и изумрудами. Васильев тоже не подкачал: он выбрал для выхода в свет белоснежную рубашку и темный пиджак, изюминкой которого стала его монограмма. Завершила образ изящная бабочка.

Подписчики немедленно отреагировали на опубликованную фотографию. Причем многие комментарии оказались весьма негативного свойства. "Какая она утонченная, она как корова", "Еле ее узнала", "ходченкова все равно ширококостная плебейка – худая корова еще не газель", – высказались в адрес спутницы Васильева комментаторы.

Кстати, сам Васильев мгновенно встал на защиту актрисы. "Во-первых, не завидуйте, а, во-вторых, посмотрите определение слова "утонченный", если по какой-то причине оно вам не известно!" – с достоинством ответил всем злопыхателям историк моды.