Плесень в доме разрушает ваше здоровье! Вот основные признаки ее пагубного влияния

Плесень… Как ненавистно порой это слово для домовладельцев! К сожалению, многие люди даже не знают, где она может появляться, как с ней бороться и даже как она выглядит!
Плесень может расти где угодно — на сухих стенах, занавесках, иногда вы можете найти ее даже на ваших комнатных растениях! Она опасна тем, что выпускает споры и может вызвать приступы аллергии и астмы. Исследования показали, что качество воздуха в помещении с плесенью падает на 50% всего за две недели, пишет Маркетиум.
Существует более 1000 видов плесени, которая может расти в вашем доме. Классифицируются они по их влиянию на других живых существ.
Основные симптомы заболеваний, вызванных плесенью:
- проблемы с памятью и головные боли, а также спутанность сознания (“каша в голове”)
- усталость, онемение, слабость и боли в суставах
- невралгия, чувствительность к свету
- кашель, дрожь, затруднение дыхания и головокружение
- проблемы с аппетитом, диарея, боли в животе
- металлический привкус во рту, тошнота
- чрезмерная жажда
- ночное потовыделение, учащенное мочеиспускание
Если вы почувствовали хотя бы несколько из этих симптомов — обратитесь к врачу и проверьте все углы в вашем доме: возможно, у вас завелась плесень.