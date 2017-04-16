Плесень в доме разрушает ваше здоровье! Вот основные признаки ее пагубного влияния

Плесень может расти где угодно — на сухих стенах, занавесках, иногда вы можете найти ее даже на ваших комнатных растениях! Она опасна тем, что выпускает споры и может вызвать приступы аллергии и астмы. Исследования показали, что качество воздуха в помещении с плесенью падает на 50% всего за две недели, пишет Маркетиум.

Существует более 1000 видов плесени, которая может расти в вашем доме. Классифицируются они по их влиянию на других живых существ.

Основные симптомы заболеваний, вызванных плесенью:

проблемы с памятью и головные боли, а также спутанность сознания (“каша в голове”)

усталость, онемение, слабость и боли в суставах

невралгия, чувствительность к свету

кашель, дрожь, затруднение дыхания и головокружение

проблемы с аппетитом, диарея, боли в животе

металлический привкус во рту, тошнота

чрезмерная жажда

ночное потовыделение, учащенное мочеиспускание

Если вы почувствовали хотя бы несколько из этих симптомов — обратитесь к врачу и проверьте все углы в вашем доме: возможно, у вас завелась плесень.