Фото: когда эстонец показал своей возлюбленной, какую машину купил вместо Audi, женщина его чуть из дома не выгнала!

У этого эстонского парня был любимый автомобиль - Audi A4. В хорошем состоянии. Но его пришлось продать. После этого он долго выбирал для себя новое транспортное средство. И тут ему попалась на глаза такая "клубничка", от которой он не смог отказаться.

По словам парня, среди эстонской молодежи сейчас модно покупать такие автомобили. Его девушка такой оригинальный выбор не оценила и до сих пор не может прийти в себя. Теперь перед их подъездом красуется LADA цвета клубники. Парень доволен. Девушка - зла. Чем эта история закончится, мы, скорее всего, не узнаем, но автомобиль, из-за которого весь сыр-бор вам покажем.

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